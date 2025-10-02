Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Divoká naháňačka v Nitre: Posádka auta sa snažila ujsť, policajti museli vytiahnuť zbrane!

NITRA - Policajná hliadka z Nitry počas nočnej služby prenasledovala vozidlo Audi Q7. Jeho vodič jazdil nebezpečne a na svetelné a zvukovo-výstražné znamenia na zastavenie nereagoval. Namiesto toho ešte zrýchlil. Polícia na sociálnej sieti informovala, že vodič nad vozidlom stratil kontrolu a vošiel ním do slepej uličky.

„Po zastavení sa snažila posádka vozidla z miesta ujsť, avšak policajti im boli v pätách. Za použitia hrozby služobnou zbraňou boli vyzvaní, aby si ľahli na zem,“ uviedla polícia.

Posádku auta tvorili traja muži a jedna žena, ktorá uviedla, že je tehotná. Po zabezpečení osôb hliadka zisťovala, prečo vodič s vozidlom unikal. „Ten im uviedol, že má zákaz viesť motorové vozidlá a tiež, že užil pred jazdou drogy. Vykonaná lustrácia potvrdila udelený zákaz, ktorý mal do mája roku 2027. S vodičom bol vykonaný skríningový test na drogy, ktorý vyšiel pozitívny na metamfetamín. Vyšetrenie v nemocnici výsledok potvrdilo a rozšírilo aj o pozitívny výsledok na marihuanu,“ doplnila polícia.

Policajti okrem toho na zemi v okolí auta našli papierovú skladačku a niekoľko igelitových vrecúšok s bielou kryštalickou látkou, o ktorých posádka auta tvrdila, že im nepatria. „Kriminalistický technik podozrivé veci zaistil. Privolaný psovod so služobným psom vnútri vozidla označili miesta, kde sa drogy nachádzali alebo sa ešte môžu nachádzať. Poverený príslušník vo veci začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť,“ dodala polícia.

FOTO Divoká naháňačka v Nitre:
Divoká naháňačka v Nitre: Posádka auta sa snažila ujsť, policajti museli vytiahnuť zbrane!
FOTO Dráma v Nitre: Polícia prenasledovala Audi Q7, vodič bol pod vplyvom drog a mal zákaz šoférovať
FOTO Dráma v Nitre: Polícia prenasledovala Audi Q7, vodič bol pod vplyvom drog a mal zákaz šoférovať
