Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube

BRATISLAVA/BRUSEL – S ministrom v oblakoch. Influencer Oskar Barami sa posledné mesiace výraznejšie zameral na politický obsah – vo svojom podcaste už mal ministrov aj predstaviteľov opozície. Tento raz však pohodlie štúdia vymenil za palubu vládneho špeciálu – preletel sa do Bruselu na pozvanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.

Barami pridáva obsah na predplatiteľskú platformu HeroHero a následne aj na Youtube, kde sa v utorok objavilo video z letu do Bruselu po boku Tomáša Tarabu. V necelej štvrťhodine vidíme zostrih z jeho zvítania sa s Tarabom ešte na ministerstve, spoločnú cestu na letisko, zostrih z debaty, ktorú viedli na palube špeciálu ako aj samotný čas strávený v Bruseli. Prebrať stihli okrem iného aj to, či má minister strach z lietania, ako to "funguje" s vládnym špeciálom a jeho využívaním. Dotkli sa ale aj politických tém či agendy, ktorá spadá pod ministerstvo životného prostredia. 

Barami zaraďuje do svojho obsahu politiku vo výraznej miere zhruba posledný rok. U seba mal už ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý práve v tomto podcaste prvýkrát verejne ukázal zábery zakrvaveného oblečenia premiéra Roberat Fica. Na konte má aj rozhovory s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou, ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, ale aj predstaviteľmi opozície – debatoval s lídrom PS Michalom Šimečkom či poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou. Časť fanúšikov mu ale vyčíta, že nie je konfrontačný a politikom neoponuje.

Najnovší diel sa odohráva netradične mimo klasického štúdia. Na pozvanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu s ním letel vládnym špeciálom do Bruselu. O tom, že pripravuje takýto obsah informoval už zhruba v polovici septembra na sociálnej sieti instagram, kde zverejnil zábery seba a Tarabu spred lietadla. V komentároch pod príspevkom vysvetľoval, že za to nedostal zaplatené a s ministrom sa špeciálom iba zviezol, čiže daňoví poplatníci za neho neplatili nič. Pre Closer ďalej priblížil, že s nápadom prišlo ministerstvo. "Nedostal som za to absolútne žiadne peniaze a podľa mňa je to aj logické, lebo je to naozaj veľmi exkluzívny obsah. Takéto videá sa dejú len v Amerike s Trumpom na Air Force One,“ uviedol pred pár dňami pre spomínaný web. Cestovali len na „otočku“, v ten večer už boli znova doma na Slovensku. 

Ministerstvo potvrdilo, že Baramiho pozvali do lietadla oni a to so zámerom dosiahnuť čo najvyšší dosah pracovnej cesty ministra do Bruselu. "Minister životného prostredia SR, využival vládny špeciál, obdobne ako to robia aj ďalší členovia vlády, výlučne za účelom zasadnutia Rady ministrov životného prostredia v Bruseli 18. septembra 2025, pričom ešte v ten istý deň musel byť v parlamente v Bratislave, kde pokračovala rozprava k envirolegislatíve," uviedol rezort pre Closer.

Baramiho prítomnosťou na palube špeciálu podľa nich nevznikli žiadne dodatočné náklady. Rezort tiež potvrdil, že mu nebola poskytnutá nijaká finančná odmena. Zo stanoviska rezortu tiež vyplynulo, že cieľom spolupráce s Baramim bola propagácia pracovnej cesty ministra Tarabu medzi mladými ľuďmi.

Čo sa týka samotnej cesty, Taraba počas nej v Bruseli odmietol sprísňovanie emisných cieľov v rámci dohody Green Deal.
 

