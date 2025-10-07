Šimkovičová v centre pozornosti: Šéfredaktorka Slniečka je vraj patologická ničiteľka kultúry, ostrá REAKCIA!

BRATISLAVA - Šéfka kultúrneho rezortu na seba púta čoraz viac kritickej pozornosti, hlavne čo sa týka kultúrnej obce. Najnovšie si zobrala "na paškál" šéfredaktorku známeho detského časopisu Slniečko Kristínu Soboň, Reakcia jej kolegov na seba nenechala dlho čakať.
Zamestnanci Slovenského literárneho centra (SLC) rozhodne mali dôvod nezostať ticho. Stalo sa tak po tom, ako sa šéfka minsiterstva kultúry Martina Šimkovičová rozhodla skritizovať Soboň za to, že sa neobjavila na kultúrnej akcii 30. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava. Podľa Šimkovičovej je Kristína Soboň "doslova patologická ničiteľka kultúry". Šimkovičová sa však nezastavila len tu. Kritizovala totiž aj Asociáciu slovenských ilustrátorov (ASIL).
Stoja za ňou
"Kristínu Soboň poznáme ako človeka, ktorý žije telom i dušou pre krásne knihy a ilustrácie. V redakcii časopisu Slniečko začínala pred niekoľkými rokmi ako redaktorka, ktorá pomohla časopisu hrdo vstúpiť do 21. storočia. V novom vzhľade, no s citom pre tradíciu. Vždy dbá na to, aby spájala autorov a autorky naprieč generáciami, čím vytvára priestor pre nezabudnuteľné momenty a spolupráce. Ak by Hermionin časovrat skutočne existoval, využívala by ho na stretnutia s deťmi, ktorým by rozprávala príbehy a podporovala ich fantáziu, tak ako to robí už teraz v rámci aktivít so Slniečkom po celom Slovensku," postavili sa za Kristínu Soboň zamestnanci Slovenského literárneho centra. "Stojíme všetci za Tebou, Kristína!" odkázali jej kolegovia.
Literárne centrum však krátko pred poludním status vymazalo.
Známy partner sťahuje svoje motorové vozidlá
Podľa Denníka N na pridruženú záležitosti s výstavou Bienále zareagoval aj dlhoročný partner Škoda Auto Slovensko. Najnovšie stiahli z nádvoria Slovenskej národnej galérie svoje vozidlá. "Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Uvedomujeme si, že umenie na Slovensku v súčasnosti prechádza náročným obdobím, a práve preto sme chceli prispieť k jeho rozvoju a k radosti detí. Našou účasťou sme v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať," reaguje spoločnosť v stanovisku.