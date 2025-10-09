Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Martina Šimkovičová odovzdala Ceny ministerky kultúry za rok 2024: Prišiel aj Fico a Danko

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odovzdala vo štvrtok Ceny ministerky kultúry za rok 2024. Ocenenia udelila deviatim jednotlivcom i inštitúciám v troch kategóriách, z toho jedno in memoriam. Podujatie sa konalo vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave za účasti premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) a ďalších hostí. Informovala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.

Šéfka rezortu kultúry zdôraznila význam oceňovania osobností, ktoré svojou tvorbou, odbornosťou a oddanosťou významne prispievajú k rozvoju slovenskej kultúry a umeleckého života. Vo svojom príhovore pripomenula, že kultúra nie je len súčasťou spoločnosti, ale jej základnou hodnotou, ktorá formuje myslenie, rozvíja citlivosť, spája generácie a prispieva k budovaniu identity národa. V súčasnosti sme podľa nej svedkami toho, že z kultúry sa niektorí ľudia pokúšajú urobiť bojové pole, kde namiesto tvorby prichádzajú s bojkotmi, namiesto dialógu s útokmi a namiesto spolupráce s ideologickými kampaňami.

Ocenené mená

Cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia udelila ministerka Petrovi Valentovičovi za hudobné naštudovanie opery Krútňava a hudobné naštudovanie a dirigovanie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v muzikáli Bedári. Laureátom v rovnakej kategórii bol aj Gennaro Sorbino ocenený za výrazné stvárnenie sólových postáv v tanečných inscenáciách Kaash/Dust, Malý princ, Každý deň odvahu a Zvláštna radosť žiť III. Ocenenou bola aj Jolana Bubnič Fogašová za dlhoročné pôsobenie na domácej opernej scéne a reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí.

Za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti udelila šéfka rezortu dve ceny. Jednu z nich si odniesla Knižnica Ružinov za takmer 550 podujatí, inovatívne projekty a modernizáciu priestorov podporujúcich celoživotné vzdelávanie a komunitný život. Druhú získalo Východoslovenské múzeum v Košiciach za archeologický výskum lokality Ťahanovce - murovaný stĺp, expozíciu Zaži gotiku a nové formy práce s verejnosťou pod názvom Rákocziho kráľovská svadba.

Ceny za dlhodobý a celoživotný prínos

Za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry udelila Šimkovičová štyri ocenenia. Cenu si odniesla Ida Rapaičová za hereckú kariéru v divadle, vo filme, v televízii i rozhlase a za jedinečný prednes poézie. Laureátom sa stal aj František Rábek za prepájanie kresťanstva, kultúry, umenia a vedy, za koordinovanie Rokov kresťanskej kultúry a za autorstvo literárnych diel a prekladateľskú činnosť. Ocenený bol aj Vladimír Janiga za vyše 55 rokov umeleckej tvorby v oblasti kováčstva a skla, čerpajúcej z rodovej tradície, zobrazenej v rámci výstavy V ohni zrodené. Ocenenie im memoriam patrí Marianne Grznárovej za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež vrátane večerníčkov, legendárneho televízneho seriálu Pásli ovce valasi a jeho stvárnenie v rozprávkovej knihe Maťko a Kubko.

