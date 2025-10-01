Opozičná strana SaS chce obnoviť spoluprácu s PS, KDH i Demokratmi

BRATISLAVA - Opozičná SaS deklaruje, že chce obnoviť spoluprácu s opozičnými partnermi PS, KDH, ale aj mimoparlamentnými Demokratmi. Vyhlásil to predseda SaS Branislav Gröhling na stredajšej tlačovej konferencii. Dodal, že ešte pred niekoľkými mesiacmi jeho strana navrhovala, aby opozícia pracovala na spoločnom dokumente, ktorý by mohol byť základom budúceho programového vyhlásenia vlády.
„Fico (Smer-SD, pozn. TASR) nás rozdelil, ale Fico nás musí opäť spojiť a takto sa na to musíme pozerať aj v rámci opozície. A preto chcem aj deklarovať, že chceme obnoviť spoluprácu s našimi najbližšími partnermi - Progresívnym Slovenskom, KDH, ale aj Demokratmi. Odmietame sa pozerať na to, čo robí táto vláda. Sme pripravení pokračovať v našej pravicovej politike, ekonomickej politike,“ vyhlásil Gröhling s tým, že chce odmietnuť hádky, ktoré rezonujú aj v rámci opozície. Dodal, že KDH musí po podpore vládnej novely Ústavy SR odpovedať voličom aj im, „na ktorej strane chce stáť, ako chcú robiť politiku do budúcna“. Šéf SaS to rešpektuje, no chce, aby spolupracovali, a to aj na protestoch.
VIDEO: Tlačová konferencia strany SaS: Aktuálna politická situácia
Podľa Gröhlinga musí tiež opozícia pokračovať s protestami „proti arogancii vlády“ a protesty by mali podľa neho vyvrcholiť 17. novembra. Takisto avizuje protest, ktorý organizuje SaS. Konať sa bude o týždeň v stredu (8. 10.) na Námestí SNP v Bratislave. Odtiaľ sa zhromaždenie presunie pred sídlo Slovenskej informačnej služby (SIS).