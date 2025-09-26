Covid vo veľkom útočí a zatvára školy: Prázdniny v Zlatých Moravciach, problém aj v Bratislave!

BRATISLAVA - Situácia s koronavírusom sa opäť komplikuje, chorých pribúda a situácia sa začína dramatizovať aj medzi deťmi. Niektoré triedy v školských zariadeniach už boli zatvorené, a to ešte jeseň ani poriadne nezačala. V bratislavskej škôlke vypadli kuchárky, v súkromnej škole zatvorili jednu triedu a v Zlatých Moravciach dokonca celú škôlku na celý týždeň.
Už tretí týždeň chodia deti do škôl a škôlok, s čím ide ruka v ruke aj zvýšená chorobnosť. Aktuálne na Slovensku okrem bežných prechladnutí, laryngitíd stúpa aj počet prípadov koronavírusu. Vo väčšine európskych krajín aktuálne "úraduje" variant Stratus, ktorý sa šíri alarmujúcou rýchlosťou. Medzi jeho prvé príznaky patrí najmä rezavá bolesť hrdla, pričom následne pacient trpí aj bežnými príznakmi covidu, ako je horúčka, bolesť svalov, nádcha a podobne. "Aktuálne popisujú pacienti podobné príznaky ako pri predchádzajúcich variantoch. Medzi dominujúce však patrí škrabanie a silná bolesť hrdla a stav "cítim sa akoby ma prešiel parný valec." Medzi ďalšie príznaky patria mierne zvýšená teplota, ale aj horúčka okolo 39, výrazná slabosť a únava, bolesti svalov, hlavy, celého tela, bolesti za očami, mierna nádcha. Liečba je symptomatická, to znamená pokoj, oddych a dostatok tekutín, lieky proti bolesti a horúčke (paracetamol, ibuprofén), pri nádche nosové spreje, dekongestíva, pri kašli voľnopredajné prípravky podľa typu kašľa, pri škrabaní v krku- pastilky, spreje, kloktadlá," napísala na sociálnej sieti všeobecná lekárka Diana Baranová.
To, že sa covid vo veľkom šíri, potvrdzuje aj fakt, že v lekárňach prudko stúpol záujem o antigénové testy. Lekárne pri porovnaní predajov testov za mesiace júl a august zaznamenali 180-percentný nárast. „V úvodných dvoch septembrových týždňoch predaje stúpli ešte výraznejšie, aktuálne evidujeme až štvornásobný nárast,“ dodal Sedláček. Vzhľadom na rastúci počet covidových prípadov tiež lekárne evidujú zvýšený dopyt o prevenciu, napríklad pri nákupe rúšok či antibakteriálnych gélov. „Tu predaje dokonca prekonali úroveň z najintenzívnejšieho obdobia na začiatku roka,“ spresnil hovorca.
Zatvorené škôlky a prerušené vyučovanie
Ďalším znakom, že sa covid vo veľkom šíri, je aj situácia v školstve. Niektoré škôlky a školy už museli zakročiť, pretože situácia bola neúnosná.
V jednej zo štátnych škôlok v Zlatých Moravciach dokonca vypadlo toľko detí a učiteliek, že sa mesto rozhodlo zatvoriť celú škôlku od stredy 17. do piatku 19. septembra. V oficiálnom dokumente, ktorý zverejnila škôlka, sa síce píše, že prerušenie prevádzky škôlky je zo závažných organizačných dôvodov, podľa našich informácií za to môže práve covid. Na sociálnej sieti pritom napísali, že prevádzka je prerušená z dôvodu "zvýšenej chorobnosti detí a zamestnancov".
Informáciu o prerušení prevádzky škôlky uviedla na sociálnej sieti aj obec Krásnovce v Michalovskom okrese. "Vážení rodičia, oznamuje vám, že v dňoch od 9.9.2025 do 12.9.2025 vrátane bude Materská škola v Krásnovciach s nariadením zriaďovateľa ZATVORENÁ z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí. Nástup do miestnej MŠ bude v utorok 16.9.2025," uviedli.
Druhý septembrový týždeň museli obdobné problémy riešiť aj v súkromnej škole Felix v Bratislave, kde museli zatvoriť jednu triedu.
Súkromná základná škola Felix v Bratislave už pre koronavírus na jeden deň pre istotu zatvorila celú triedu. „Nechali sme doma žiakov na dištančnom vzdelávaní vzhľadom na to, že sa nám vyskytli nejaké prípady ochorenia. Aj jedna učiteľka zostala na PN-ke,“ uviedol Ivan Bezák, zástupca riaditeľky. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Ostatným deťom odporučili dať sa otestovať. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.
V jednej zo škôlok v bratislavskej Petržalke dokonca pred časom ochoreli všetky kuchárky, ktoré museli variť v respirátoroch.
Počet nakazených stúpa, priznáva hlavná hygienička
Na to, aká je aktuálna situácia s koronavírusom na Slovensku, sme sa pýtali priamo Úradu verejného zdravotníctva. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej bolo v uplynulom, 38. kalendárnom týždni spracovaných 116 prípadov ochorenia koronavírusu, čo je chorobnosť 2,14 na 100-tisíc obyvateľov.
"V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 38. kalendárnom týždni 2025 spracovaných 116 nových prípadov ochorenia COVID-19. V predchádzajúcom kalendárnom týždni bolo hlásených 65 prípadov. Predpokladáme, že skutočný počet osôb chorých na COVID-19 je vyšší, keďže v súčasnosti už nie je každý pozitívny test na COVID-19 hlásený," uviedla hlavná hygienička. Rovnako nás zaujímalo, či bol v uplynulom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces z dôvodu vysokej chorobnosti. Na to má jasnú odpoveď. "V 38. kalendárnom týždni nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom kolektívnom zariadení," uzavrela.