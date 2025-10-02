Výbuch v laboratóriu iránskej univerzity má jednu obeť, zranené sú štyri osoby

TEHERÁN - Pri štvrtkovom výbuchu v laboratóriu iránskej univerzity zahynula jedna osoba a štyri ďalšie utrpeli zranenia, uviedli miestne médiá. Celý prípad sa v súčasnosti prešetruje. Informuje o tom agentúra AP.
Niekoľko médií s odvolaním sa na hovorcu teheránskeho hasičského zboru Džalála Malekího uviedlo, že výbuch pravdepodobne spôsobil vodíkový zásobník na technickej fakulte Teheránskej univerzity v štvrti Amír Abád v hlavnom meste. Svedkovia uviedli, že v blízkosti laboratória na fakulte počuli hlasný výbuch.
Malekí uviedol, že výbuch spôsobil požiar, no podľa jeho slov sa situáciu podarilo dostať pod kontrolu. AP upozorňuje, že Teherán bol v posledných mesiacoch dejiskom viacerých požiarov a výbuchov, ktoré boli spôsobené najmä únikmi plynu a skratmi v elektrických rozvodoch.