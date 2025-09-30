Na západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred rannou hmlou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých okresoch na západe Slovenska sa môže v utorok do obeda vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 11.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí pre okresy Bratislava, Malacky, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Senica, Skalica, Bytča a Žilina. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ uviedli meteorológovia.
(Zdroj: SHMÚ.sk)