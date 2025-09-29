V prípade vraždy člena sýkorovcov Vladimíra Cabadaja by mohol rozhodovať Špecializovaný trestný súd

BRATISLAVA - Prípad vraždy člena bratislavskej skupiny sýkorovcov Vladimíra Cabadaja z roku 1999 by mohol rozhodovať Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Vyplýva to z pondelkového uznesenia Mestského súdu Bratislava I, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Obžalobe čelia niekdajší bos sýkorovcov Róbert Lališ, prezývaný Kýbel a Ivan Cupper alias Vincko.
Návrh na zmenu príslušnosti súdu podal prokurátor, obhajoba sa k nemu pripojila. „Sudca vydal uznesenie, pán prokurátor si ešte ponechal lehotu a potom, ak to nadobudne právoplatnosť, bude to postúpené Špecializovanému trestnému súdu,“ spresnil pre novinárov advokát Marek Para. Doplnil, že Róbert Lališ sa považuje za nevinného. Stíhaný je vo väzbe.
Róberta Lališa neprávoplatne odsúdil začiatkom septembra Špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze viacerých mafiánskych vrážd na 25 rokov väzenia. Prokurátor aj obžalovaný sa však voči rozsudku súdu odvolali. V ďalšom kroku tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.