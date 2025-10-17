Tragická smrť krásnej modelky: Našli ju mŕtvu v jej byte! Vedľa krvácal jej partner

MILÁNO - Len 29-ročná talianska modelka a televízna osobnosť Pamela Genini zomrela brutálnou smrťou vo svojom byte v Miláne. Polícia z vraždy obvinila jej partnera, ktorý sa po útoku pokúsil zabiť.
Tragédia v milánskej štvrti Gorla
K dráme došlo v nedeľu večer, keď obyvatelia štvrte Gorla zalarmovali políciu po tom, čo videli muža, ako sa násilím snaží dostať do bytu mladej modelky. Hoci policajti dorazili rýchlo, pomoc už neprišla včas. Pamela Genini bola mŕtva a jej partner, 52-ročný Gianluca Soncina, ležal v krvi s ranami na krku.
Muža okamžite previezli do nemocnice, kde lekári potvrdili, že jeho život nie je v ohrození. Na mieste činu však bolo zrejmé, že išlo o brutálny útok s nožom.
Vražda po hádke o rozchod
Podľa talianskych médií sa dvojica pohádala po tom, ako Genini oznámila, že sa chce rozísť. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že v záchvate zlosti ju partner zatiahol na terasu a viackrát bodol nožom. Následne sa pokúsil o samovraždu.
Susedia potvrdili, že pár sa často hádal a v minulosti musela modelka privolať políciu, keď sa jej partner dobíjal do dverí. Teraz čelí obvineniu z plánovanej vraždy.
Pamela Genini: úspešná modelka a podnikateľka
Pamela Genini bola známa postava talianskej módnej scény. Už ako osemnásťročná sa preslávila v reality šou L’isola di Adamo ed Eva a neskôr si založila vlastnú značku plaviek. Okrem modelingu pôsobila aj v realitnej agentúre a zúčastňovala sa spoločenských podujatí vrátane Benátskeho filmového festivalu, kde sa po červenom koberci prešla ešte minulý rok.
Jej náhla smrť otriasla talianskou verejnosťou i umeleckou komunitou, ktorá ju opisuje ako ambicióznu, veselú a energickú ženu.