Zvrat v európskych rokovaniach: Brusel nás berie do partie! Slovensko prizvali do debaty o múre proti dronom

BRATISLAVA – Berú nás do partie. Slovensko bolo pridané na zoznam členských členských štátov Európskej únie, ktoré budú spolu s Ukrajinou a predstaviteľmi EÚ v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice Únie.
V piatok sa koná dôležité rokovanie - sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú hovoriť o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Avšak s nami na ňom nerátali. Európska komisia ešte v utorok potvrdila, že Slovensko a Maďarsko na rokovanie nepozvali. V stredu už ale bolo všetko - my aj Maďari sa nakoniec na rokovaniach zúčastníme.
"V piatok sa stretnú. Už vás upokojíme. V piatok sa stretnú, porozprávajú. Postavíme, urobíme, môžete pokojne spávať,“ povedal v stredu po rokovaní vlády premiér Robert Fico.
Našu účasť potvrdila aj Európska Komisia. Hovorca Komisie Thomas Regnier priamo nepovedal, či Slovensko požiadalo o účasť na rokovaní, alebo či ho prizvala samotná Komisia. „Ide o spoločnú diskusiu. Komisár Kubilius je v kontakte so všetkými štátmi na východnom krídle. Všetky členské štáty sú znepokojené,“ povedal.
K rokovaniam sa v stredu popoludní vyjadril aj minister obrany SR Robert Kaliňák. O protidronovej ochrane na východnom krídle EÚ sa podľa neho ešte len začína hovoriť. Uviedol, že z projektu „nikto nikoho nevylúčil“. Premiér Robert Fico zároveň priblížil, že na budúci týždeň na neformálnom summite v dánskej Kodani zaradia na rokovanie premiérov Európskej únie tému dronovej opony.
Rumunsko a Poľsko už čelilo vniknutiam dronov
Sedem členských štátov Európskej únie - Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Poľska, Rumunska a Bulharska, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ.
„Je to konkrétne opatrenie nadväzujúce na oznámenie predsedníčky (EK Ursuly) von der Leyenovej, keďže k útokom a vniknutiam už došlo v Rumunsku a Poľsku. (Rokovanie) povedú členské štáty. Uvidíme, aké sú ich záujmy, ako im môžeme pomôcť, aké sú ich možnosti a aké sú ich potreby. Po diskusii sa spoločne s týmito členskými štátmi a Ukrajinou rozhodneme o ďalších možných krokoch,“ uviedol eurokomisár pre obranu Adrius Kubilius, ktorý videokonferenciu zvolal.