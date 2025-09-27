Valí sa na nás ďalšie výrazné ochladenie! Prinesie MRAZY aj sneženie, kúreniu sa už nevyhnete

BRATISLAVA - Meteorológovia varujú pred príchodom tretej a doteraz najvýraznejšej vlny ochladenia na Slovensku. Kúreniu sa už pravdepodobne nevyhnete a vytiahnuť už budete musieť zo skríň aj zimné oblečenie. Očakáva sa, že ochladenie prinesie prvé mrazy a dokonca aj sneženie.
Ešte minulý pondelok sme zažívali tropické teploty presahujúce 30°C. V utorok však prišla prvá vlna ochladenia, ktorá znížila teploty o približne 6°C a priniesla zrážky. Nasledovala druhá vlna v polovici týždňa, ktorá priniesla ďalší pokles o zhruba 5°C. Teraz sa blíži tretia, najvýraznejšia vlna ochladenia, informuje portál o počasí iMeteo.sk.
Očakávať treba mrazy, na niektorých miestach aj sneh
Aktuálne predpovede naznačujú, že na začiatku budúceho týždňa nás zasiahne studená vzduchová masa, ktorá prinesie mrazy a čerstvý sneh. V utorok bude "od severovýchodu v chladnom vzduchu do našej oblasti naďalej zasahovať okraj mohutnej tlakovej výše so stredom nad Moskovskou oblasťou. Zároveň sa bude vo vyšších vrstvách ovzdušia nad Ukrajinou a Rumunskom udržiavať stred tlakovej níže," uvádza Slovensky hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Teploty budú postupne klesať každým dňom, pričom najchladnejšie by malo byť v strede budúceho týždňa, kedy bude od severovýchodu do našej oblasti naďalej zasahovať okraj tlakovej výše so stredom nad Fínskym zálivom. Očakáva sa, že denné teploty nevystúpia nad 15°C a nočné teploty môžu klesnúť až na -5°C. Mrazy hrozia aj v nížinách.
Ochladenie bude také výrazné, že v porovnaní s dlhodobým normálom bude na začiatok októbra až o vyše 5°C chladnejšie. Spolu s poklesom teplôt bude klesať aj hranica sneženia. Sneh sa môže objaviť na horách a postupne aj v nižších polohách pod 1500 m n.m.