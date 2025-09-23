Nečakaná komplikácia na severnej diaľnici D1: Obchvat Ružomberka sa odkladá, bude to trvať

RUŽOMBEROK - Otvorenie obchvatu Ružomberka sa tento rok pravdepodobne neuskutoční. Na úseku liptovskej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová došlo k neočakávanému zosuvu pôdy, ktorý poškodil jeden mostný objekt.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok v Prievidzi potvrdil, že zosuv oddialil dokončenie úseku o niekoľko mesiacov. „Technické riešenie sa pomaly už rodí, ale áno, bude to znamenať, že obchvat Ružomberka pravdepodobne tento rok nebude. Kolegovia intenzívne na tom pracujú, myslím si, že máme už nejaké riešenie na svete, ale áno, chvíľku to bude trvať,“ uviedol Ráž.
Úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová má dĺžku takmer 15 kilometrov a zahŕňa 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Po dokončení úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Motoristi tak ušetria približne 16 minút oproti prejazdu cestou prvej triedy.
Začiatkom tohto roka pracovalo v tuneli Čebrať vyše 300 pracovníkov. Národná diaľničná spoločnosť dokončovala náter tunela a betonáž vozovky, čo naznačovalo, že obchvat by mohol byť sprejazdnený ešte do konca roku 2025. Nový zosuv pôdy však tieto plány zmenil a termín otvorenia sa posúva.