Pellegrini sa chce stretnúť s Ficom pred podpisom konsolidácie: Prezradil, či si vie predstaviť predčasné voľby

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si nevie predstaviť predčasné parlamentné voľby. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. V súčasnej situácii, a to za takéhoto rozdelenia spoločnosti a voličov si to nevie predstaviť. Hovorí, že nevidí žiadnu alternatívu, ktorá by podľa neho „urobila zázrak.“
archívne video
Prezident chce hovoriť s premiérom i ministrom financií
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD). Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pýtať sa ich bude chcieť aj na to, ako vidia ekonomickú situáciu krajiny do budúcna. „Ide o takú komplexnú novelu, ktorá prišla do paláca a taký vážny problém. Tentoraz by som pred podpisom privítal a budem aj žiadať stretnutie s premiérom a ministrom financií,“ povedal Pellegirni s tým, že požadovať bude komplexnejšie ozrejmenie toho, prečo zvolili takýto mix opatrení.
Podľa prezidenta nie je konsolidácia, nech je akákoľvek, pekná, ale je zložitá a bolestivá pre všetkých, ktorých sa dotkne. Je však podľa neho na vláde a nielen jej schopnostiach, ale aj možnostiach, aký mix opatrení „namieša“, aby dosiahla cieľ. Podotýka pritom, že ak bude ekonomika rásť pomalšie, prípadne dôjde k stagnácii, po čase bude potrebný ešte väčší konsolidačný balík, a to si už podľa vlastných slov nevie úplne predstaviť.
Vláda musí ukázať, kde bude šetriť
Prezident tiež pripomenul, že vláda ešte nepredstavila sumár toho, ako bude sám štát šetriť. Deklaruje, že bude pozorne sledovať, akú cestu si vyberie, teda či bude napríklad šetriť na zdraví alebo vzdelaní alebo radšej na výdavkoch na obranu. Možnosťou je aj plošné šetrenie na všetkých rezortoch. Pripomína, že verejnosť odpoveď na to očakáva.
Vyjadrenie o tom, že by mala kancelária prezidenta vyšší rozpočet ako za bývalej hlavy štátu, označil za klamstvá. Hovorí, že rozpočet bude v rámci konsolidácie krátený tak, ako bude požadovať rezort financií. „Nikdy som nebýval na úkor štátu a neplánujem meniť bývanie,“ poznamenal v súvislosti s kúpou vily zo strany ministerstva vnútra.
Kroky proti šéfovi SIS
Prezident SR Peter Pellegrini nevidí dôvod, aby podnikol kroky voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pripomenul, že Gašpar sa zodpovedá priamo premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a ak má jeho dôveru, je to v rukách premiéra. Prezident sa však s Gašparom plánuje v najbližších dňoch stretnúť. Hovorí, že žiadnej tajnej službe neprospieva, ak je medializovaná.
Pellegrini sa pre novelu ústavy na Ústavný súd SR neobráti
Prezident SR Peter Pellegrini oznámil, že sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd SR. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Zároveň podotkol, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu, čo podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente.
Víťazstvo Babiša by prinieslo obnovu konzultácií
Prezident SR Peter Pellegrini je presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády Českej republiky stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v reakcii na otázku k očakávaným českým parlamentným voľbám.
V rámci predvolebnej kampane v Česku podľa prezidenta Slovensko bolo a je zneužívané. Považuje to za neprijateľné. Kritizoval aj, že český podpredseda vlády a minister vnútra Vít Rakušan bol na proteste v Bratislave proti slovenskej vláde. „To je už niečo, čo nemôžem rešpektovať a tolerovať, pretože si neviem predstaviť, ako by asi reagovala česká protistrana, ak by náš člen vlády alebo podpredseda vlády išiel s transparentom demonštrovať proti premiérovi Fialovi. To už prekročilo všetku hranicu. Ja si myslím, že sa to, dúfam, viackrát nebude opakovať,“ uviedol prezident.
Súhlas s Trumpom a jeho postojom k nelegálnej migrácii
Vyjadril sa aj k príhovoru amerického prezidenta Donalda Trumpa na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) a v prípade nelegálnej migrácie s ním súhlasí. Priblížil aj, že sa s Trumpom stretol na recepcii, kde hovorili o potrebe sfinalizovať zmluvu o spolupráci v oblasti jadrovej a atómovej energie a o odbere ruskej ropy. Pellegrini mu podľa svojich slov povedal, že pre Slovensko nie je jednoduché rýchlo zastaviť dovoz ruskej ropy.