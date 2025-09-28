Prezident zdôraznil potrebu modernizácie a posilňovania ozbrojených síl

BREZOVÁ POD BRADLOM - Slovensko musí byť pripravené reagovať na aktuálne bezpečnostné hrozby posilňovaním obranyschopnosti a modernizáciou svojich ozbrojených síl. Na oslavách Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom to v nedeľu uviedol prezident a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR (OS) SR Peter Pellegrini.
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že v súčasnosti je potrebné opäť chrániť hodnoty, na ktorých stojí nielen Slovenská republika, ale celé demokratické spoločenstvo. „Žijeme v zneistenej bezpečnostnej atmosfére, keď hrozby presahujú hranice a menia podobu. Opakovane dochádza k narúšaniu suverenity štátov predovšetkým na východnej hranici NATO či už formou vniknutia do vzdušného priestoru ale aj iným spôsobom vrátane dezinformačných kampaní a kybernetických útokov,“ skonštatoval Pellegrini.
Budovanie moderných ozbrojených síl
Podľa jeho slov je preto nutné budovať moderné a silné ozbrojené sily, ktoré budú kombináciou pripravených a zdatných príslušníkov, modernej techniky, ľudského kapitálu a schopného velenia. „Každá investícia do vzdelávania, výcviku, infraštruktúry, ale aj do techniky sa odzrkadlí na schopnosti ozbrojených síl rýchlo a účinne reagovať na výzvy 21. storočia,“ povedal prezident.
Zároveň ocenil vysokú profesionalitu príslušníkov OS SR. „Svojou odvahou a pripravenosťou brániť našu krajinu sú už 32 rokov oporou pre všetkých našich občanov. Osobitne ďakujem tým, ktorí slúžia v mierových misiách či operáciách. S úctou spomíname aj na vojakov, ktorí položili svoje životy pri plnení úloh,“ pripomenul vo svojom príhovore.
Odovzdanie medailí a ocenení
Pellegrini pri príležitosti Dňa OS SR odovzdal ďakovné medaily prezidenta SR Pozemným silám OS SR a Národným obranným silám. Z rúk hlavy štátu si ďakovnú medailu prevzal aj nadrotmajster Igor Maďar zo 46. krídla Kuchyňa Vzdušných síl OS SR za plnenie úloh pri evakuácii osôb z miest ohrozenia a tiež v operácii medzinárodného krízového manažmentu NEO Izrael.
archívne video
Deň OS SR sa sa každoročne pripomína 22. septembra, v deň výročia víťazstva slovenských dobrovoľníkov pod velením Jána Francisciho v bitke nad jednotkami cisárskej armády v roku 1848 v Brezovej pod Bradlom. „Tu sa Slováci po prvý raz prihlásili o svoje práva. O tento zásadný dejinný zlom sa ako o pevný bod mohol opierať aj generál Štefánik a jeho druhovia z československých légií, s týmto posolstvom sa mohli stotožniť príslušníci odboja proti fašizmu, hrdinovia, ako boli generáli Ján Golian či Rudolf Viest alebo vojnoví veteráni a účastníci Slovenského národného povstania,“ doplnil prezident.