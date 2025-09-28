Na bezpečnosť bude v Žiline pre futbal dohliadať viac policajtov

ŽILINA - Policajti budú v nedeľu v súvislosti s futbalovým zápasom MŠK Žilina a FC Spartak Trnava dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach Žiliny a v blízkosti futbalového štadióna. Organizátor označil zápas za rizikový. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na bezpečnosť a verejný poriadok budú dohliadať policajti služby poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície,“ spresnili policajti.
Polícia v súvislosti s futbalovým stretnutím vyzýva futbalových fanúšikov na športové správanie sa nielen na samotnom futbalovom štadióne, ale aj v jeho okolí, a to počas konania sa zápasu, ako aj pri presune fanúšikov pred a po skončení sa futbalu. „Žiadame fanúšikov a návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície a organizátora,“ dodali policajti.