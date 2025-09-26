Poznáme Dedinu roka 2025, ktorá nás bude reprezentovať aj v Európe! Víťazom je obec....

BRATISLAVA - Titul Dedina roka 2025 putuje do obce Budmerice v Bratislavskom kraji, ktorá si zároveň vybojovala postup do európskej súťaže. Druhé miesto obsadila oravská obec Zákamenné, na treťom mieste sa umiestnila východoslovenská obec Haniska. Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, pričom počet prihlásených obcí v tohtoročnej súťaži bol rekordný.
Vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vytvoril na enviroagentúre nový tím ľudí, ktorý dostal Dedinu roka na úroveň svojich najlepších ročníkov. Vďaka tomu je dnes súťaž dostupnejšia a motivujúcejšia, čo umožňuje pozdvihnúť úroveň súťaže a rozvíjať turizmus naprieč všetkými krajmi Slovenska. „Víťazom gratulujem a rovnako ma teší, že do súťaže sa zapojilo rekordných 28 obcí naprieč celým Slovenskom. Podporujeme obce v zachovávaní národného bohatstva, zviditeľňovaní svojich tradícií, kultúrnych zvyklostí, ale tiež pri financovaní zmysluplných projektov, ktoré prinesú občanom prosperitu aj lepšiu ochranu životného prostredia,“ podčiarkol Taraba.
Dedina roka je pre generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka ocenením ochrany životného prostredia, historických a kultúrnych klenotov, dobrého hospodárenia, spolupatričnosti aj dôrazu na komunitný život v obci. „Keďže víťazná obec bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európska cena za obnovu dediny, komisia zohľadnila aj tieto kritériá. Členovia komisie rozhodli, že najlepšie budú Slovensko reprezentovať práve Budmerice, ktoré najkomplexnejšie naplnili požiadavky hodnotených oblastí súťaže a zaujali svojimi environmentálnymi aktivitami, hospodársko-sociálnym programom a súdržnosťou komunity. V minulom roku naši zástupcovia v európskej súťaži, obce Korňa a Čičmany, dosiahli na strieborné pásmo,“ dodal Moravčík.
Zisk titulu Dedina roka 2025 je pre starostu Budmeríc Jozefa Savkuliaka povzbudením aj záväzkom. „Chceme tento úspech pretaviť ďalej, zabojovať aj na európskej úrovni a dôstojne reprezentovať našu obec i Slovensko. Verím, že spoločným úsilím obyvateľov a samosprávy môžeme aj v tejto súťaži dosiahnuť pekný výsledok,“ objasnil Savkuliak.
Víťazná obec si odnesie finančnú odmenu vo výške 10-tisíc eur, druhá v poradí 5-tisíc a tretia v poradí 3-tisíc eur. Ministerstvo životného prostredia SR, generálny partner COOP Jednota Slovensko, ZMOS a samosprávne kraje pre ocenené obce rozdelia vo finančných a vecných cenách celkovo viac ako 50-tisíc eur.
„Vidiek je naša srdcovka, aj preto sme hrdými partnermi národného ocenenia Dedina roka, do ktorého sa tento rok prihlásilo 28 výrazných kandidátov. S vidiekom je hlboko spätá naša história. Sme radi, že vďaka Dedine roka sa chýr o našich dedinkách a ich výnimočnosť šíri aj za hranice. Osobne ma teší, že okrem víťaznej obce Budmerice, si ocenenie odnesie aj ďalších 11 slovenských obcí,“ uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. A dodáva: „Naša filozofia je postavená na podpore ekonomického a sociálneho rozvoja slovenských regiónov. Obzvlášť nám záleží na dostupnosti predajní na vidieku a na rozvoji lokálnych firiem. Obchod nie je len biznis, obchod je o zodpovednosti, spolupatričnosti a trvalých hodnotách. Prítomnosť na vidieku je pre nás jednoducho poslaním.“
Cenu Združenia miest a obcí Slovenska – jednu z mimoriadnych cien – získala obec Spišská Teplica. Komisia udelila ocenenia aj v kategóriách Dedina ako maľovaná – Dolná Krupá, Dedina ako hospodár - Utekáč, Dedina ako partner - Čirč, Dedina ako klenotnica – Kyjatice, a rozhodla o udelení mimoriadnych cien. Ďalších osem cien udelia obciam samosprávne kraje.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na prelome novembra a decembra. Podrobnejšie informácie o všetkých ocenených nájdete na webe: www.dedinaroka.sk.