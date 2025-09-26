V niektorých okresoch západného Slovenska treba ráno rátať s hmlou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých okresoch západného Slovenska treba v piatok počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Platí do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Trnava a Senica. Na spomenutých miestach môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomenuli meteorológovia.
Výstraha pred hmlou (Zdroj: SHMÚ)