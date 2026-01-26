Trump útočí na demokratov: Clinton varuje pred koncom slobody! Dráma v USA sa po streľbe vyostruje

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyzval v nedeľu na svojej platforme Truth Social guvernéra štátu Minnesota Tima Walza a starostu hlavného mesta Minneapolis Jacoba Freya, aby spolupracovali s jeho vládou pri presadzovaní zákonov v Spojených štátoch. Zároveň pripísal zodpovednosť za zastrelenie dvoch ľudí v Minneapolise federálnymi agentmi chaosu vyvolanému demokratmi. Informovali o tom televízia Sky News a agentúra AFP.
„Týmto vyzývam guvernéra Walza, starostu Freya a KAŽDÉHO demokratického guvernéra a starostu v Spojených štátoch amerických, aby spolupracovali s Trumpovou administratívou pri presadzovaní zákonov v našej krajine a nekládli namiesto toho odpor a ďalej nepodnecovali rozdelenie, chaos a násilie,“ napísal šéf Bileho domu.
Walz a Frey by mali podľa Trumpa vydať federálnym orgánom na okamžitú deportáciu všetkých nelegálnych cudzincov s trestným záznamom, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo väzniciach v Minnesote. Prezident ďalej požaduje, aby miestne bezpečnostné zložky boli zaviazané odovzdať všetkých nelegálnych cudzincov zatknutých miestnou políciou. Miestna polícia musí tiež pomáhať federálnym orgánom pri zadržiavaní nelegálnych cudzincov, ktorí sú hľadaní za trestné činy.
Spolupráca alebo chaos v uliciach
„Demokratickí politici musia spolupracovať s federálnou vládou pri ochrane amerických občanov počas rýchleho odsunu všetkých nelegálnych cudzincov s trestným záznamom. Niektorí demokrati v mestách ako Memphis, Tennessee alebo Washington tak urobili, výsledkom čoho sú bezpečnejšie ulice pre VŠETKÝCH,“ konštatoval Trump.
Okrem toho vyzval Kongres USA, aby okamžite schválil zákon na elimináciu tzv. azylových miest (Sanctuary Cities), ktoré sú „hlavnou príčinou všetkých týchto problémov“. Termínom Sanctuary City sa označuje mesto alebo obec, ktoré cielene obmedzia alebo odmietajú spoluprácu s národnou vládou pri vymáhaní imigračnej legislatívy.
Trumpov plán na záchranu miest
Americké mestá by mali byť podľa Trumpa „bezpečnými útočiskami IBA pre amerických občanov dodržiavajúcich zákony, nie pre nelegálnych cudzincov, ktorí porušili naše zákony“. „Všetky tieto požiadavky vychádzajú zo ZDRAVÉHO ROZUMU a poskytnú najlepšie možné podmienky na to, aby sa Amerika opäť stala SKVELOU!“ uzatvoril Trump.
Agenti Imigračného a colného úradu (ICE) v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili ďalšiu osobu v rámci protiimigračných zásahov. Išlo o 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov v Minneapolise. Zatiaľ čo federálne úrady tvrdia, že Pretti mal zbraň, minnesotské orgány to odmietajú. Je to aj v rozpore s overeným videom z miesta činu, na ktorých je zreteľne vidieť, že v ruke drží mobil.
K najnovšej tragédii v Minneapolise, kde agenti ICE 7. januára smrteľne zranili 37-ročnú Američanku Renée Goodovú, sa Trump vyjadril aj v krátkom rozhovore pre Wall Street Journal, v ktorom zvolil zmierlivejší tón. Na otázku, či federálny agent, ktorý postrelil Prettiho, konal správne, odpovedal: „Všetko preverujeme a prijmeme rozhodnutie.“ Dodal, že „streľbu nemá rád“. Tiež sa mu však nepáči, keď niekto ide na protest „s plne nabitou zbraňou s dvoma plnými zásobníkmi. Ani to nevyzerá dobre.“ Trump tiež naznačil, že agentov ICE časom z Minneapolisu stiahne: „Raz odídeme. Odvádzajú vynikajúcu prácu“.
Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali
Bývalý americký demokratický prezident Bill Clinton v súvislosti so zabitím dvoch ľudí agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise vyzval v nedeľu verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Udalosti v metropole štátu Minnesota označil za neprijateľné, informovali svetové agentúry.
„V živote je len niekoľko okamihov, keď rozhodnutia a činy, ktoré urobíme, budú formovať naše dejiny v nasledujúcich rokoch. Toto je jeden z nich. Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť. Je na nás všetkých, ktorí veríme v prísľub demokracie Amerike, aby sme sa ozvali a ukázali, že naša krajina stále patrí nám, ľuďom,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Clinton, ktorý pôsobil v Bielom dome dve funkčné obdobia v rokoch 1993 – 2000.
Mrazivé svedectvo o násilí
Clinton ďalej uviedol, že nikdy by si nepomyslel, že v USA sa niekedy stanu „hrozné scény“, ku ktorým došlo v Minneapolise a na iných miestach. „Ľudí vrátane detí odviedli z ich domovov, pracovísk a ulíc maskovaní federálni agenti. Pokojní demonštranti a občania, ktorí si uplatňovali svoje ústavné právo sledovať a dokumentovať prácu bezpečnostných zložiek, boli zatknutí, zbití, použili voči nim slzný plyn, a čo je najhoršie - Renée Goodová a Alex Pretti boli zastrelení,“ napísal Clinton.
Toto všetko je podľa neho neprijateľné a nemalo sa to stať. „Ľudia, ktorí sú pri moci, nám klamali, hovorili nám, aby sme neverili tomu, čo sme videli na vlastné oči, a presadzovali čoraz agresívnejšie a antagonistické taktiky vrátane marenia vyšetrovania miestnymi úradmi,“ konštatoval Clinton.
Agenti ICE v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili v rámci protiimigračných zásahov 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili rovnako starú Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Udalosti v Minneapolise kritizoval v nedeľu aj ďalší americký exprezident Barack Obama, ktorý ich označil za „budíček pre každého Američana“.