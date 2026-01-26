Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

MIMORIADNY ONLINE Kľúčová dohoda Ukrajiny a USA je hotová! Kyjev medzitým udrel na ruskú rafinériu

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VILNIUS – Americký dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je úplne pripravený a Kyjev čaká na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:30 Dva podniky v meste Slavjansk na Kubani v ruskom Krasnodarskom kraji zachvátil požiar po tom, čo na ne dopadli úlomky dronu. Jedna osoba utrpela zranenia, uviedlo v pondelok regionálne centrum pre mimoriadne situácie. Informuje o tom agentúra Reuters.

6:05 Ukrajinské drony údajne zaútočili na ropnú rafinériu v ruskom Krasnodarskom kraji.

Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je pripravený

„Pre nás sú bezpečnostnými zárukami v prvom rade záruky bezpečnosti od Spojených štátov. Tento dokument je na 100 percent pripravený a my čakáme na to, kým naši partneri potvrdia dátum a miesto, kedy ho podpíšeme,“ povedal Zelenskyj. „Dokument bude potom poslaný na ratifikáciu Kongresu USA a ukrajinskému parlamentu,“ priblížil na tlačovej konferencii počas návštevy v litovskom hlavnom meste Vilnius.

Zelenskyj ešte vo štvrtok uviedol, že sa na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Davose dohodli na podobe povojnových bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu, bližšie podrobnosti však neuviedol. Oznámil vtedy tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky.

Rusko a Ukrajina opäť za jedným stolom

Nedeľňajšie vyjadrenie Zelenského podľa Reuters naznačuje, že na rozhovoroch s Ruskom v Abú Zabí došlo v posledných dňoch k určitému pokroku. Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom stretnutí v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE), aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní viesť ďalší dialóg. Pokračovanie rozhovorov sa očakáva budúcu nedeľu (1. februára) znovu v Abú Zabí.

Tieto rozhovory sú zamerané na 20-bodový plán USA a problematické otázky, uviedol Zelenskyj. „Problematických otázok bolo veľa, ale teraz je ich menej,“ povedal v nedeľu. Moskva chce podľa urobiť všetko pre to, aby prinútila Ukrajinu vzdať sa svojich východných oblastí, no Kyjev neustúpil od trvania na územnej celistvosti krajiny. „Sú tu dve zásadne odlišné pozície – ukrajinská a ruská. Američania sa snažia nájsť kompromis,“ doplnil ukrajinský prezident s tým, že na kompromis musia byť pripravené všetky strany vrátane USA.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr ZelenskyjVojna na Ukrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pápež Lev XIV.
Pápež opäť apeluje na mier: Ukrajinu ohrozuje chlad a útoky na civilistov
Zahraničné
Na snímke obytné budovy
Blanár tvrdo odsúdil ruské útoky: Slovensko pomáha Ukrajine energiou
Domáce
Nový ukrajinský minister obrany
Šokujúce slová nového ministra: Ukrajina má nový desivý plán! TOĽKOTO Rusov chce zlikvidovať mesačne
Zahraničné
Európsky parlament bude rokovať:
Európsky parlament bude rokovať: Pôjde o nedôveru EK, pôžičku pre Ukrajinu aj o vzťahy s USA
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Exminister Peter Plavčan je už starým otcom: Spadne vám sánka, čo robí s vnúčatami!
Exminister Peter Plavčan je už starým otcom: Spadne vám sánka, čo robí s vnúčatami!
Prominenti
Iveta Malachovská úžasne SCHUDLA, Martin plávať NEMÔŽE: Ale každé ráno jej povie nádhernú vetu!
Iveta Malachovská úžasne SCHUDLA, Martin plávať NEMÔŽE: Ale každé ráno jej povie nádhernú vetu!
Prominenti
Hádzanárka Michaloviec Alena Dvorščáková po výhre nad Splitom: Na pár chvíľ sme stratili koncentráciu
Hádzanárka Michaloviec Alena Dvorščáková po výhre nad Splitom: Na pár chvíľ sme stratili koncentráciu
Zoznam TV

Domáce správy

Slováci uvidia realitu: Sociálna
Slováci uvidia realitu: Sociálna poisťovňa odhalí, aká suma vás môže čakať na dôchodku
Domáce
Týždeň v kocke: Sledujete
Týždeň v kocke: Sledujete aktuálne dianie pozorne? Otestujte sa v KVÍZE
Domáce
FOTO Flooding of road due
Hrozí zvýšená hladina tokov: Výstrahy pred povodňami platia pre TIETO časti krajiny
Domáce
Študenti ukázali odvážne návrhy na obnovu Medeného hámra a jeho okolia v Banskej Bystrici
Študenti ukázali odvážne návrhy na obnovu Medeného hámra a jeho okolia v Banskej Bystrici
Banská Bystrica

Zahraničné

Delcy Rodríguezová
Šokujúce slová z Venezuely: Dosť bolo príkazov z USA! Trumpov plán riadiť krajinu narazil na tvrdý odpor
Zahraničné
FOTO Dramatický pád lietadla v
Dramatický pád lietadla v snehovej búrke! Po výbuchu vypukol obrovský požiar: Na palube bolo 8 ľudí
Zahraničné
Trump útočí na demokratov:
Trump útočí na demokratov: Clinton varuje pred koncom slobody! Dráma v USA sa po streľbe vyostruje
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Kľúčová dohoda Ukrajiny a USA je hotová! Kyjev medzitým udrel na ruskú rafinériu
Zahraničné

Prominenti

TOTO je nový James
TOTO je nový James Bond?! Agenta 007 vraj stvárni tento sexi herec!
Zahraniční prominenti
Nvotová 2 týždne po
Nvotová 2 týždne po mastektómii: Fajčiť NEPRESTANE... Začala chodiť na psychoterapie!
Domáci prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Sulík pol roka po ROZCHODE: Nová priateľka? Na plese bol s TOUTO sympatickou brunetkou!
Domáci prominenti
Jiří Lábus
Jiří Lábus otvorene o samote BEZ ŽENY aj DETÍ: Prečo som sa všetkého DOBROVOĽNE vzdal!
Osobnosti

Zaujímavosti

Voda je minulosťou: Čo
Voda je minulosťou: Čo nás čaká, keď prestane tiecť? Vedci hovoria o novej realite, ktorú ignorujeme
Zaujímavosti
Katija Cortez
Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci
Zaujímavosti
Kolorektálny karcinóm: Vedci zrejme
Kolorektálny karcinóm: Vedci zrejme prišli na to, ako znížiť riziko a spomaliť rast nádorových buniek
vysetrenie.sk
Žena má najväčšie prsia
Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Daňová amnestia je tu: Štát odpúšťa pokuty aj úroky, ako to využiť? (príklady)
Daňová amnestia je tu: Štát odpúšťa pokuty aj úroky, ako to využiť? (príklady)
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Bol na hrane zostavy, teraz o nej sám rozhoduje: Skúsený Slovák sa v Česku konečne dočkal
Bol na hrane zostavy, teraz o nej sám rozhoduje: Skúsený Slovák sa v Česku konečne dočkal
Tipsport ELH
VIDEO Nevídaný bizár a šokujúca diskvalifikácia top hviezdy: Nič také som ešte nevidel!
VIDEO Nevídaný bizár a šokujúca diskvalifikácia top hviezdy: Nič také som ešte nevidel!
Zimné športy
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlon

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Motivácia a produktivita
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Veda a výskum
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Bezpečnosť
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Bezpečnosť
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Android

Bývanie

Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?

Pre kutilov

Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ples ako Brno 2026: Jaromír Jágr s mladou priateľkou pútal pozornosť, dorazil aj Bachelor so svojou vyvolenou
Zahraničné celebrity
Ples ako Brno 2026: Jaromír Jágr s mladou priateľkou pútal pozornosť, dorazil aj Bachelor so svojou vyvolenou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci uvidia realitu: Sociálna
Domáce
Slováci uvidia realitu: Sociálna poisťovňa odhalí, aká suma vás môže čakať na dôchodku
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kľúčová dohoda Ukrajiny a USA je hotová! Kyjev medzitým udrel na ruskú rafinériu
Obrovská katastrofa! Loď s
Zahraničné
Obrovská katastrofa! Loď s 359 ľuďmi sa potopila: Hlásia 15 mŕtvych a takmer 30 nezvestných
Týždeň v kocke: Sledujete
Domáce
Týždeň v kocke: Sledujete aktuálne dianie pozorne? Otestujte sa v KVÍZE

Ďalšie zo Zoznamu