Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Gröhling chce otriasť vládou! Zvoláva generálny štrajk na 17. novembra

Branislav Gröhling
Branislav Gröhling (Zdroj: SITA/Milan Illík)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Symbol boja za slobodu a demokraciu 17. november je deň, keď by mali opozičné politické strany otriasť vládou tým, že vyvolajú generálny štrajk. V TASR TV to povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Vláda si podľa neho už zvykla na to, že sympatizanti opozície demonštrujú na námestiach. „Aj keď sa organizujú protesty, s touto vládou to už nič nerobí,“ konštatuje líder liberálov. Aj keď je generálny štrajk mimoriadne silný prostriedok na vyjadrenie nespokojnosti, podľa Gröhlinga by sme nemali ostať pri predstave, že ho môžu iniciovať iba odborári. „Buď ostaneme zacyklení v roku 1989, alebo sa niekam posunieme,“ vyhlásil.

Dodal, že do 17. novembra sú ešte dva mesiace, ktoré sa dajú využiť na prípravu. Podpora štrajku sa podľa Gröhlinga dá vyjadriť aj symbolicky, napríklad zatvorením prevádzky na hodinu počas obednej prestávky alebo vyvesením letákov či iných vizuálov.

Hnutie Slovensko nebolo na poslednú demonštráciu pozvané

Rozhodnutie nepozvať na poslednú bratislavskú demonštráciu proti vládnej konsolidácii verejných financií Hnutie Slovensko, prijal podľa Gröhlinga hlavný organizátor protestu, ktorým bolo Progresívne Slovensko. On osobne vníma hnutie Igora Matoviča ako úspešnú opozičnú stranu, ktorá vie zaujať voličov, ale nie je vhodným partnerom na vládnutie. „To vládnutie by bolo veľmi chaotické, opäť by bolo veľmi ťažké,“ tvrdí Gröhling.

Konsolidácia verejných financií tak, ako ju prezentuje vláda Roberta Fica (Smer-SD), je podľa neho postavená zle. „Absolútne zničí ekonomický rast, životnú úroveň, potlačí živnostníkov a malé firmy, potlačí celú ekonomiku,“ tvrdí Gröhling.

SaS podľa neho stále podporuje myšlienku rovnej dane, ktorá sa podľa neho v minulosti osvedčila a pomohla naštartovať ekonomiku. Uvažujú aj o postupnom zbližovaní sadzieb DPH. Množstvo rôznych sadzieb DPH podľa neho znižuje prehľadnosť systému a vytvára priestor na úniky peňazí. „Keď bude systém na to, aby sa sadzby DPH zbližovali a možno v priebehu jedného alebo dvoch volebných období opäť zjednotili, znovu to systému pomôže,“ tvrdí Gröhling.

archívne video

Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS je podľa neho pripravená aj na nepopulárne opatrenia v sociálnej oblasti, napríklad 13. dôchodky v dnešnej podobe si podľa neho štát nemôže dovoliť. „Musíme naštartovať ekonomiku, aby štát mal peniaze a potom mohol adresne podporiť tie skupiny ľudí, ktoré to naozaj potrebujú,“ vyhlásil Gröhling.

Spôsob, akým Národná rada (NR) SR prerokovala zákon o konsolidácii, nepovažuje za adekvátny významu prijímaných opatrení. Hoci sa rokovalo niekoľko dní, napríklad celá SaS mala podľa neho k dispozícii na vyjadrenie len necelú hodinu času. „Usekli rozpravu. Idú ožobračiť ľudí, tretíkrát znížiť životnú úroveň, zvyšovať dane, zvyšovať poplatky a nám dajú 50 minút na to, aby sme sa k tomu vyjadrili,“ konštatuje Gröhling.

Viac o téme: ŠtrajkBranislav Gröhling17. november
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Protesty na Madagaskare
V hlavnom meste Madagaskaru zaviedli zákaz vychádzania: Dôvodom sú násilné protesty
Zahraničné
FOTO Majerského stret s realitou
Majerského stret s realitou na proteste: Dav naňho začal skandovať uprostred prejavu, politológ v tom má jasno!
Domáce
FOTO Námestia na Slovensku zaplnili
Námestia na Slovensku zaplnili ďalšie davy ľudí: Opozičníci sa opäť spojili proti konsolidácii vlády
Domáce
Odborári plánujú na koniec
Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred Národnou radou SR
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ
Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ
Prominenti
Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Prominenti
Ani nevie, ako to prišlo: Úprimné slová Vlhovej o mužoch! Petra sa červenala, Adela zmrzla
Ani nevie, ako to prišlo: Úprimné slová Vlhovej o mužoch! Petra sa červenala, Adela zmrzla
Prominenti

Domáce správy

Branislav Gröhling
Gröhling chce otriasť vládou! Zvoláva generálny štrajk na 17. novembra
Domáce
FOTO Slovensko a Vanuatu: Nové
Slovensko a Vanuatu: Nové diplomatické vzťahy a možnosti spolupráce v Tichomorí
Domáce
FOTO Prezident SR Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini na pôde OSN v Spojených štátoch: Slovensko stojí za mierom a medzinárodným právom
Domáce
Večer Depaul pod hviezdami v Bratislave: Príbehy bezdomovcov, koncert aj diskusia o ceste domov
Večer Depaul pod hviezdami v Bratislave: Príbehy bezdomovcov, koncert aj diskusia o ceste domov
Bratislava

Zahraničné

FOTO Zachráncovia evakuujú obyvateľov a
Tropická búrka Bualoi si vyžiadala najmenej štyri obete: Krajina musela zatiaľ evakuovať 400-tisíc obyvateľov
Zahraničné
Donald Trump
Trump uvalil ďalšie dovozné clo! Zasiahne kamióny, nábytok a lieky
Zahraničné
USA predajú Nemecku rakety
USA predajú Nemecku rakety vzduch-vzduch za viac ako jednu miliardu dolárov
Zahraničné
Trump podpísal príkaz na
Trump podpísal príkaz na predaj TikToku: Takúto mu určil hodnotu
Zahraničné

Prominenti

Dwayne Johnson ukázal dcéru:
Dwayne Johnson ukázal dcéru: FOTO Podobajú sa ako vajce vajcu!
Zahraniční prominenti
Režisér Pepe Majeský
Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ
Domáci prominenti
Známa Češka sa na
Známa Češka sa na parkete poriadne odviazala: Chýbalo len málo a... TRAPAS by bol na svete!
Domáci prominenti
Paul Newman
Oscarový herec so slovenskými koreňmi: Vysnívanú kariéru mu zmarila dedičná porucha
Osobnosti

Zaujímavosti

Žena sa druhýkrát narodila:
Žena sa druhýkrát narodila: Jej srdce nebilo niekoľko desiatok minút! Teraz prezradila, čo videla na opačnej strane
Zaujímavosti
FOTO Učiteľka nevedela roky odolať
Učiteľka nevedela roky odolať svojmu žiakovi: Neskončilo to len pri nevhodných správach... Všetko odhalila spolužiačka
Zaujímavosti
Takáto MALÁ zmena v
Takáto MALÁ zmena v životnom štýle môže znížiť riziko predčasného úmrtia až o 40 %
vysetrenie.sk
Umelá inteligencia jej priniesla
Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!

Šport

Famózny Greif čistým kontom vychytal triumf Lyonu, premožiteľ Slovana schytal výprask
Famózny Greif čistým kontom vychytal triumf Lyonu, premožiteľ Slovana schytal výprask
Európska liga
VIDEO Rozhodli v poslednej sekunde druhého predĺženia: Famózne Levice prepísali basketbalové dejiny
VIDEO Rozhodli v poslednej sekunde druhého predĺženia: Famózne Levice prepísali basketbalové dejiny
Basketbal
Kruté KO v Budapešti: Plzeň zlyhala, víťazstvo proti desiatim stratila v posledných sekundách
Kruté KO v Budapešti: Plzeň zlyhala, víťazstvo proti desiatim stratila v posledných sekundách
Európska liga
VIDEO Mešárova asistencia, ale to bolo všetko: Toronto bez hviezd vyškolilo Montreal
VIDEO Mešárova asistencia, ale to bolo všetko: Toronto bez hviezd vyškolilo Montreal
Zostrihy NHL

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Prostredie práce
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Bezpečnosť
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Xiaomi sa môže konečne zbaviť najväčšieho problému svojich telefónov. HyperOS 3 vraj prinesie to, na čo všetci čakali
Android
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Bezpečnosť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
Správy

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 magické dni októbra, ktoré zmenia váš pohľad na lásku: Tieto ovplyvnia vaše vzťahy
Zábava
3 magické dni októbra, ktoré zmenia váš pohľad na lásku: Tieto ovplyvnia vaše vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Covid vo veľkom útočí
Domáce
Covid vo veľkom útočí a zatvára školy: Prázdniny v Zlatých Moravciach, problém aj v Bratislave!
Na slovenský trh mieri
Domáce
Na slovenský trh mieri nový hráč: Známy diskontný reťazec! V TOMTO meste už má pripravenú predajňu
Celá Európa sa díva
Zahraničné
Celá Európa sa díva na voľby v Moldavsku: Rusko v panike spúšťa propagandu, NATO vraj chce okupáciu krajiny!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina v noci čelila výpadkom elektriny či útokom na jadrovú elektráreň

Ďalšie zo Zoznamu