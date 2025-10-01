V Grécku sa začal 24-hodinový štrajk proti navrhovaným zmenám v zákonníku práce

ATÉNY - Celonárodný 24-hodinový generálny štrajk v Grécku v stredu ochromil premávku trajektov, obmedzil verejnú dopravu v hlavnom meste a narušil služby po celej krajine. Cieľom štrajku je protestovať proti vládnemu návrhu novely zákonníka práce, ktorý by dovoľoval 13-hodinový pracovný čas, informuje agentúra AP.
Počas 24-hodinového štrajku nebudú v Aténach v prevádzke taxíky ani vlaky, zatiaľ čo autobusy, metro, električky a trolejbusy premávajú podľa obmedzeného rozvrhu. Štrajk narušil služby v celej krajine vrátane škôl, súdov, verejných nemocníc a samospráv. V centre Atén sú naplánované dva protesty a demonštrácie sa majú konať aj v iných gréckych mestách.
Odborové zväzy zastupujúce štátnych zamestnancov a pracovníkov súkromného sektora zvolali štrajk na protest proti zmenám pracovného práva. Úpravy by zaviedli väčšiu flexibilitu, vrátane povolenia nadčasov, ktoré by mohli predĺžiť pracovný čas na 13 hodín denne. Podľa nových predpisov by bol pracovný čas vrátane nadčasov obmedzený na 48 hodín týždenne s maximálnym počtom 150 nadčasových hodín ročne, vysvetľuje AP.
Odborové zväzy tvrdia, že nové pravidlá vystavujú pracovníkov zneužívaniu zo strany zamestnávateľov. „Hovoríme nie 13-hodinovej (zmene). Vyčerpanie nie je rozvoj, ľudská tolerancia má svoje limity,“ uviedol vo vyhlásení zastrešujúci odborový zväz súkromného sektora - Všeobecná konfederácia pracovníkov Grécka. Zároveň vyzval na 37,5-hodinový pracovný týždeň a návrat vyjednanej kolektívnej zmluvy.