Summit Európskej únie v Kodani bude krokom k jej radikálnej transformácii

BRUSEL - Provokácie ruského prezidenta Vladimira Putina a čiastočný odstup šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa nútia Európsku úniu k radikálnej transformácii, napísal v pondelok portál Politico. Stredajší neformálny summit lídrov dvadsaťsedmičky v dánskej Kodani ponúkne doteraz najjasnejší dôkaz, že Únia už nefunguje tak, ako kedysi.
Tesne pred zasadnutím došlo v Európe k viacerým incidentom. Ruské stíhačky a drony počas uplynulých dní narušili vzdušný priestor niekoľkých európskych krajín NATO. Minulý týždeň kodanské letisko, kam priletia desiatky lídrov a predstaviteľov Únie, hlásilo problémy pre neidentifikované drony. Dánsko označilo incidenty za „hybridný útok“.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pritom navrhla bezprecedentnú diskusiu na summite o vojenských spôsobilostiach EÚ, čím Brusel mení tradičné zameranie bloku. To sa od jeho vzniku sústreďovalo najmä na obchod, protimonopolnú politiku a ekonomiku. Medzi diskutovanými témami bude vytvorenie „múru proti dronom“, ktorý by dokázal sledovať a ničiť bezpilotné lietadlá, alebo ďalšie projekty zamerané na rýchlu reakciu na lietadlá narúšajúce európsky vzdušný priestor. „Nasadzovať stíhačky je úlohou NATO,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ EÚ. Podľa neho je úlohou Únie byť pripravená a posilniť spoločné nástroje a schopnosti na hrozby.
Stretnutie v Kodani je prvé od júnového summitu v Bruseli. Krátke obdobie nádeje po stretnutí Trumpa a Putina na Aljaške sa rýchlo skončilo a napätie v súvislosti s aktivitami Ruska opäť vzrástlo. Lídri chcú preto prijať skutočné rozhodnutia o posilnení európskej obrany a finančnej podpore Ukrajiny, píše Politico. Portál varuje, že dosiahnuť všeobecnú zhodu na základných otázkach obrany medzi krajinami Únie nebude jednoduché. Ešte problematickejšia môže byť otázka financovania ďalších krokov.
Témou summitu bude aj pokračujúca podpora Ukrajine. Von der Leyenová navrhla poskytnutie novej „reparačnej pôžičky“ 140 miliárd eur pre Kyjev. Na to by sa mohli využiť zmrazené ruské aktíva. EÚ by podľa plánov mohla tieto peniaze Kyjevu poskytnúť bez zasahovania do vlastníckych práv Moskvy. Financie by boli vrátené až po tom, čo Rusko zaplatí Ukrajine za škody, ktoré jej spôsobilo počas vojny.
Politico poznamenalo, že tomuto plánu bráni maďarský premiér Viktor Orbán. Komisia si však myslí, že našla legálne riešenie, ako obísť Budapešť z rozhodovacieho procesu. Lídri budú o pláne diskutovať v stredu a dúfajú, že na summite koncom októbra v Bruseli dospejú k formálnemu rozhodnutiu. Podľa portálu je kodanský summit ďalším krokom v novej kapitole EÚ.
Costa sa usiluje o zjednodušenie pravidiel pre prístupový proces do EÚ
Lídri Európskej únie budú na stredajšom neformálnom summite v Kodani zrejme diskutovať aj o úpravách pravidiel pre prístupové procesy kandidátskych krajín. Predseda Európskej rady António Costa sa napriek odporu Maďarska usiluje o posun v procese vstupu Ukrajiny do EÚ, napísal v pondelok portál Politico.
Costa sa snaží získať podporu členských krajín pre zjednodušenie postupu prijímania nových členov a prelomenie patovej situácie, ktorá blokuje členstvo Ukrajiny a Moldavska. Pre Politico to uviedlo päť diplomatov a predstaviteľov z EÚ.
Najnovšie snahy predsedu Európskej rady sú pokusom obísť maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý využíva právo veta, aby zabránil Ukrajine v prístupe do Únie. Podľa platných pravidiel musí všetkých 27 členských krajín EÚ schváliť každú fázu prístupového procesu.
Moldavsko ako kandidátska krajina na členstvo v EÚ je v procese pristúpenia spárované s Kyjevom a ak bude táto patová situácia pretrvávať, nepokročí ďalej. Costa navrhuje, aby sa rokovacie „klastre“ (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR) mohli otvárať s podporou kvalifikovanej väčšiny štátov, hoci na ich uzavretie by naďalej bol potrebný jednomyseľný súhlas. Tento model by umožnil Ukrajine a Moldavsku začať reformy a preukazovať pokrok aj v prípade nesúhlasu jednej či dvoch krajín, uviedol zdroj.
Šéf Európskej rady o tomto zámere údajne rokoval priamo s viacerými lídrami počas svojej cesty po hlavných mestách štátov EÚ i na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. "Rozšírenie je pre predsedu Európskej rady dôležitou prioritou,“ uviedol jeden z predstaviteľov pod podmienkou anonymity. „Považuje ho za najdôležitejšiu geopolitickú investíciu, ktorú môže EÚ urobiť. Preto sa domnieva, že je dôležité pokračovať v diskusii o spôsoboch, ako zabezpečiť, aby sa reformné úsilie Ukrajiny premenilo na konkrétne kroky,“ doplnil.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová navštívi v pondelok Ukrajinu. Pred cestou vyhlásila, že Kyjev ani EÚ si nemôžu dovoliť spomaliť reformné úsilie a teraz je čas na jeho urýchlenie. Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii 28. februára 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Európska rada jej udelila štatút kandidátskej krajiny o takmer štyri mesiace neskôr.
Prístupové rokovania s Ukrajinou sa formálne začali v júni 2024. Následne sa začal takzvaný skríning, teda posudzovanie súladu ukrajinskej legislatívy s normami EÚ, po ktorom majú začať samotné rokovania o jednotlivých kapitolách. „Všetky klastre boli skontrolované v rekordnom čase. Ukrajina splnila svoje záväzky. Ukrajina je pripravená na ďalší krok,“ dodala Kosová.