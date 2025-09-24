Rozhodnutie súdu neprepustiť Černáka je dôležitým signálom, uviedol Raši

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Rozhodnutie súdu neprepustiť Mikuláša Černáka z väzenia je dôležitým signálom, že na Slovensku je stále jasná hranica medzi viacnásobným vrahom a niekým hodným obdivu. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti.
„A to aj napriek niektorým pokusom budovať kult osobnosti, ktoré sme posledné mesiace mohli vidieť vo verejnom priestore,“ dodal.
archívne video
Richard Raši k aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
Na doživotie odsúdený niekdajší boss banskobystrického podsvetia Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.