Benátska komisia Rady Európy upozorňuje na nejasné formulácie v návrhu novely Ústavy SR

ŠTRASBURG/BRATISLAVA - Vo vládnom návrhu novely Ústavy SR, o ktorom má Národná rada SR hlasovať vo štvrtok (25. 9.), sú nejasné a všeobecné formulácie, ktoré predstavujú riziko svojvoľného výkladu a uplatňovania. Upozornila na to v stredu Benátska komisia Rady Európy. Slovensku adresovala štyri odporúčania, aby sa predišlo danému riziku. Okrem iného má spresniť pojmy ako „národná identita“ a „kultúrno-etické otázky“ a stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení dieťaťa sa riadia výlučne jeho najlepším záujmom a princípom zákazu diskriminácie.
Benátska komisia v stanovisku skonštatovala, že návrhy na zmenu ústavy vyvolali obavy časti opozície, občianskej spoločnosti a medzinárodného spoločenstva, pokiaľ ide o legislatívny proces a riziká, ktoré by mohli v prípade prijatia predstavovať pre právnu istotu, ochranu ľudských práv a rešpektovanie medzinárodných záväzkov SR.
Kritika nedostatočných konzultácií v parlamente
Vyjadrila poľutovanie nad tým, že parlamentný proces pred prijatím ústavných zmien v druhom čítaní neposkytol dostatočne široké a inkluzívne konzultácie, a tým neumožnil zmysluplnú diskusiu o kontroverzných otázkach. V rámci plánovaného tretieho čítania sú podľa nej povolené iba opravy jazykových a legislatívno-technických chýb, nie však vecné opravy, ktoré umožňovali predošlé čítania.
Článok 7 vyžaduje presné vymedzenie pojmov
V prípade článku 7, ktorý by mal po novom deklarovať, že SR „si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami“, komisia upozornila na potrebu presného vymedzenia týchto pojmov. Podľa nej by totiž mohli byť v rozpore predovšetkým so Zmluvou o EÚ a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Články 15 a 41 posilňujú restrikcie adopcie
Benátska komisia uviedla, že zmeny týkajúce sa článku 15 o zákaze surogátneho (náhradného) materstva a článku 41 o obmedzení adopcie na manželské heterosexuálne páry nie sú samy osebe v rozpore s európskymi či medzinárodnými normami. Tvrdí však, že posilňujú reštriktívny postoj k adopcii a výrazne sťažujú prípadné budúce právne reformy tým, že dané obmedzenia zakotvujú priamo v ústave.
Rovnováha práv detí a zákonných zástupcov
V prípade doplnenia článku 41 je podľa komisie takisto potrebné zaviesť rovnováhu medzi právom zákonných zástupcov schvaľovať účasť detí na vzdelávacích aktivitách a právom detí na objektívne informácie a prístup k nediskriminačnému vzdelaniu.
Ocenenie článku 36 o rovnakom odmeňovaní
Komisia na druhej strane vo svojom stanovisku ocenila navrhované doplnenie článku 36 ústavy o záruku rovnakého odmeňovania mužov a žien, čo považuje za dôležitý krok smerom k rodovej rovnosti.
Odporúčania komisie na odstránenie sporných ustanovení
Slovensko má podľa jej odporúčaní, ktorých cieľom je odstrániť sporné ustanovenia, vypustiť vágnu formuláciu „najmä“ z navrhovaného znenia článku 7, ako aj úplne zrušiť navrhovaný siedmy odsek tohto článku. Ten hovorí, že „nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas SR s prenosom výkonu časti jej práv vo veciach tvoriacich národnú identitu“. V neposlednom rade komisia žiada vypustenie slov „biologicky určené“ z návrhu článku 52a a prijatie podrobnej legislatívy, ktorá umožní transparentné a dostupné zmeny úradne registrovaného pohlavia pre transrodové osoby.
Do ústavy sa majú podľa návrhu novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Na prijatie novely ústavy je potrebný súhlas aspoň 90 poslancov Národnej rady SR. Vládna koalícia ich má však v parlamente menej, preto by museli schválenie novelizácie podporiť aj opoziční poslanci.