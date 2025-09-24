BRATISLAVA - Opozičné KDH avizuje súbor pozmeňujúcich návrhov k zákonu o financovaní škôl, ktorý Národná rada SR v utorok (23. 9) posunula do druhého čítania. Návrh zákona opakovane označilo za likvidačný pre cirkevné i súkromné školy. Za najrozumnejšie riešenie považuje stiahnutie návrhu. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali predseda KDH Milan Majerský a poslanci Ján Horecký a Martin Šmilňák (obaja KDH).
„My predložíme množstvo ‚pozmeňovákov‘, ktoré budú zrovnoprávňovať zriaďovateľov. Ktoré nedovolia diskrimináciu detí na cirkevných a súkromných školách. Ktoré nebudú oslabovať manažment,“ uviedol Horecký. Zmena je podľa neho škodlivá nielen pre cirkevné a súkromné školy, ale aj pre štátne školy. „Je to veľmi zlá správa pre všetkých rodičov, detí a celé Slovensko. Štát sa v tomto zákone stavia nad rodičov. Štát rozhoduje o tom, kedy a kam svoje dieťa už od troch rokoch treba priviesť,“ tvrdí. Zopakoval, že najlepšia škola nie je najbližšia škola.
Majerský žiada stanovisko premiéra
Majerský sa pýta, prečo sa za celý čas k zmene financovania škôl nevyjadril predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a necháva to iba na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Ako pripomenul, nespokojnosť so zmenou financovania škôl vyjadrili aj biskupi či Asociácia súkromných škôl a školských zariadení a tiež podľa neho desiatky tisíc rodičov. Šmilňák dodal, že návrh by bolo najlepšie stiahnuť a prerokovať so zainteresovanými stranami.
Biskupi zostávajú v rozpore s novelou
Biskupi naďalej zostávajú v zásadnom rozpore s novelou školského zákona. „Oceňujeme dialóg zo strany ministerstva školstva, no napriek snahe o ústretovosť konštatujeme, že viaceré požiadavky neboli zohľadnené. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) preto zostáva v zásadnom rozpore s novelou školského zákona v podobe, ako bola predložená do parlamentu,“ uviedla KBS na svojom webe.
Parlament posunul návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení do druhého čítania. Prináša rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent.