Rezort školstva kritizuje KDH: Namiesto odbornej debaty ponúka iba prázdne politikárčenie

BRATISLAVA - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v posledných mesiacoch namiesto odbornej debaty ponúka iba prázdne politikárčenie. Ide o dôkaz ich nepripravenosti a nedostatku politickej odvahy riešiť skutočné problémy školstva. Uviedli to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v reakcii na stredajšiu tlačovú konferenciu hnutia, ktoré avizuje súhrn pozmeňujúcich návrhov k školskému zákonu.
Odstrihnutie cirkevného gymnázia
„Slovenským deťom nepomôžu ani frázy, ani blokovanie reforiem,“ zdôraznili z rezortu. Za zarážajúce považujú, že práve predseda KDH Milan Majerský, ktorý je ako šéf Prešovského samosprávneho kraja priamo zodpovedný za stredné školy a ich financovanie, rozhodol o úplnom odstrihnutí cirkevného gymnázia od štátneho financovania. „Je to v priamom rozpore s jeho vlastnými rečami o ochrane cirkevných škôl a detí z veriacich rodín,“ doplnili.
archívne video
Zároveň pripomenuli, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) osobne rokoval s desiatkami partnerov, ktorí mali o diskusiu záujem. „Všetci partneri Hospodárskej a sociálnej rady, vrátane stavovských organizácií, zákony podporili a ocenili férový dialóg. Rokovania pokračujú aj so zástupcami cirkevných a súkromných škôl. Ministerstvo je pripravené viesť poctivú odbornú diskusiu, ale s jediným cieľom - zlepšiť kvalitu vzdelávania pre každé dieťa bez rozdielu,“ uviedli.
Balík zmien má zlepšiť kvalitu vzdelávania
Ako podotkli, v parlamente je najrozsiahlejší balík zmien v školstve za posledné desaťročia - od predprimárneho vzdelávania až po vysoké školy. Cieľ je podľa nich jasný, a to skvalitniť vzdelávanie a dať slovenským deťom reálnu šancu uspieť v živote. „Kým sa politici roky schovávali pred zásadnými rozhodnutiami, my sme sa ich nebáli a konáme,“ dodali z ministerstva.
Opozičné KDH avizovalo súbor pozmeňujúcich návrhov k zákonu o financovaní škôl, ktorý Národná rada SR v utorok (23. 9) posunula do druhého čítania. Návrh zákona opakovane označilo za likvidačný pre cirkevné i súkromné školy. Za najrozumnejšie riešenie považuje stiahnutie návrhu.