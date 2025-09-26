Drucker v USA predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní AI vo vzdelávaní

NEW YORK - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku predstavil Slovensko ako lídra v zodpovednom využívaní umelej inteligencie (AI) vo vzdelávaní. Účasť Druckera na VZ OSN ukázala, že SR je pripravená aktívne prispievať k riešeniu globálnych výziev v oblasti technológií, vzdelávania a zapájania mladých ľudí. V piatok o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Hlavnou líniou programu bolo predstavenie Plánu zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní, ktorý Slovensko pripravilo ako odpoveď na potrebu posilniť digitálnu odolnosť a pripraviť mladých ľudí na budúcnosť. Drucker zdôraznil, že technológie nikdy nesmú nahradiť ľudskú múdrosť, ale môžu byť mocným nástrojom, ak sa využívajú kriticky, bezpečne a eticky.
Drucker absolvoval na pôde OSN viacero rokovaní. V delegácii prezidenta SR Petra Pellegriniho diskutoval s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom o civilizačných výzvach spojených s digitálnymi technológiami. Rokoval aj s osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre digitálne technológie Amandeepom Singhom Gillom. Zhodli sa, že zodpovedné využívanie AI musí byť pevnou súčasťou vzdelávacích systémov a že digitálne zručnosti sa stávajú nevyhnutným predpokladom pre spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť.
Mladí ľudia podľa Druckera nemajú byť len pozorovateľmi
Minister vystúpil aj na podujatí pri príležitosti 30. výročia Svetového programu činností pre mládež. Mladí ľudia podľa Druckera nemajú byť len pozorovateľmi, ale plnohodnotnými účastníkmi rozhodovacích procesov, a to od zapájania sa do európskych iniciatív až po aktívnu účasť na tvorbe zákonov doma. Digitálna gramotnosť a schopnosť využívať AI zodpovedne musia byť podľa ministra základnou výbavou každej mladej generácie.
So spoločnosťou IBM Drucker diskutoval o využívaní AI vo vzdelávaní, zapojení expertov do výskumných programov a možnostiach praktickej spolupráce slovenských škôl a univerzít. Na podujatí Quantum Futures Breakfast otvoril otázku budúcnosti kvantových technológií a ich prínosu pre udržateľný rozvoj. Na tomto podujatí sa stretol aj so spoločnosťou Axiom Space, ktorá prejavila záujem investovať do spolupráce so slovenskými univerzitami a podporovať slovenské technologické talenty.
Okrem toho sa minister zúčastnil na samite Slovak PRO, prestížnom podujatí, ktoré združuje Slovákov pôsobiacich v Severnej Amerike, a na podujatí Slovak Heritage Festival v New Jersey, kde sa taktiež stretol s krajanmi.
„Rokovania na pôde OSN, spolupráca s technologickými lídrami a podpora našej komunity v zahraničí sú súčasťou jednej mozaiky - ukazujú Slovensko ako krajinu, ktorá sa nebojí čeliť novým výzvam, otvára dvere inováciám a vníma vzdelávanie ako kľúč k budúcnosti,“ uzavrel Drucker.