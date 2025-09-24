Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Sága na pokračovanie: Pellegrini zvozil Danka, reakcia SNS nenechala na seba dlho čakať! Vracajú úder

BRATISLAVA/NEWYORK – Sága pokračuje. Potom, ako si po kauze drahých leteniek ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) kopol predseda SNS do Petra Pellegriniho, ktorý podľa neho odmieta na palube vládneho špeciálu členov vlády, prezident mu z USA odkázal, že už ho jeho "infantilné ataky" nebavia a nech on vysvetlí, čo Šimkovičová v USA vlastne robí a aký má program. Bolo len otázkou času, kedy národniari na takéto ostré slová zareagujú. A dočkali sme sa. Roztržka tak pokračuje.

Slovenská národná strana najnovšie vyzýva prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa nachádzali na palube štátneho lietadla počas cesty tam aj späť.Pán prezident je mimoriadne citlivý, keď sa novinári pýtajú na jeho rozpočet – ktorý je vyšší ako mala prezidentka Čaputová – alebo na jeho sestru. Namiesto toho, aby odpovedal na relevantnú otázku, tradične klame a útočí,“ reagovali.

Uviedli tiež, že detaily programu ministerky kultúry nemajú, v prípade potreby sa treba obrátiť na jej tlačové oddelenie. „Program ministerky má súkromnú aj pracovnú časť. Faktom však je, že v USA bolo niekoľko ministrov SR, ktorých prezident odmietol vziať na palubu lietadla,“ tvrdia národniari.

„Rozumieme, že prezident sa snaží zakrývať svoje papalášske správanie. Skôr by nás ale zaujímalo, prečo v rámci konsolidácie zadal pokyn kúpiť vilu na Palisádach pre ministerstvo vnútra a či niekedy na palube lietadla viezol aj svoju sestru,“ dodali.

 

Ak sa predseda SNS zaujíma o cestu ministerky kultúry do USA, nech v prvom rade verejnosti vysvetlí, aký bol jej...

Medzi predsedom SNS a prezidentom to zaiskrilo potom, ako sa cesta ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej dostala pod paľbu kritiky za letenky, ktoré pre ňu a jej šéfku tlačového odboru stáli skoro 16-tisíc. Za veľkú mláku leteli komerčnou linkou zhruba v rovnakom čase, ako do Spojených štátov smeroval aj vládny špeciál na palube s Petrom Pellegrinim. Danko prezidentovi vyčíta, že Šimkovičovú na palube odmietol. „Ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky,“ uviedol šéf SNS.

„Rád by som pánovi predsedovi odkázal, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program tu v New Yorku počas zasadnutia OSN, je na palube špeciálu vítaný, ak jeho program zodpovedá nášmu programu – tak ako je tu so mnou minister zahraničných vecí, ktorý so mnou do USA aj letel,“ reagoval v utorok podvečer Pellegrini priamo z USA. Danka na vyzval, aby najskôr on vysvetlil, aký program mala šéfka rezortu kultúry v USA. „Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey,“ tvrdí Pellegrini. 

„Nech zodpovie, aký bol účel cesty pani ministerky sem, načo sem vôbec prišla a čo tu ide nasledujúce dni robiť, keď v New Yorku a na zasadnutí OSN vôbec nie je, ale ide si na niekoľko dní asi oddýchnuť na Floridu,“ odkázal s tým, že "polosúkromné" alebo "čisto súkromné" cesty podporovať nikdy nebude. Je známe, že Šimkovičovej dcéra už dlhšie žije práve v tomto slnečnom americkom štáte.

