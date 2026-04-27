Pondelok27. apríl 2026, meniny má Jaroslav, zajtra Jarmila

Mestskej polícii v Senici sa podaril husársky kúsok: Pri zásahu odhalili muža hľadaného Interpolom

Mestská polícia pri zásahu v Senici.
Mestská polícia pri zásahu v Senici.
SENICA - Mestská polícia (MsP) zadržala medzinárodne hľadaného muža po zásahu v bytovom dome na Hollého ulici v Senici. Stalo sa tak, keď vo štvrtok (24. 4.) popoludní preverovala oznámenie o podozrivej osobe spozorovanej na balkóne na druhom poschodí. Senická MsP o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, hliadka muža vyzvala, aby zišiel dole. Ten najskôr odmietol, následne však hliadke odhodil doklady na kontrolu. Po opakovanej výzve poslúchol, pričom sa do spoločných priestorov bytového domu presunul cez zábradlie balkóna a otvorené okno. Pri následnej kontrole policajti zistili, že po mužovi je vyhlásené medzinárodné pátranie prostredníctvom Interpolu.

Po kontaktovaní majiteľa bytu vyšlo najavo, že sa v čase zásahu nenachádzal doma a muž nemal oprávnenie na vstup do jeho bytu, čím vzniklo podozrenie z neoprávneného vniknutia. Prípad si na mieste prevzali príslušníci štátnej polície pre podozrenie zo spáchania trestného činu a v súvislosti s pátraním po osobe.

