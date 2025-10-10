Polícia upozorňuje vodičov: Pre opravu diaľnice obmedzia dopravu medzi Ilavou a Belušou

ILAVA- Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 na úseku Ilava - Beluša z dôvodu začiatku realizácie opravy vozovky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Práce budú prebiehať od soboty (11. 10.) od 8.00 h do 24. októbra do 14.00 h v úseku 154,500 až 156,600 kilometra v smere jazdy na Žilinu,“ priblížila hovorkyňa. Oprava vozovky bude pozostávať z odfrézovania asfaltových vrstiev pôvodnej vozovky a následného položenia nových asfaltových vrstiev. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice podľa postupu prác. V uvedenom termíne sa práce nebudú vykonávať od 14.00 h v piatok do soboty 8.00 h.
„Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenie pozornosti v okolí a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ doplnila Klenková.