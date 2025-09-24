AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva vo väzení! Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné

LEOPOLDOV – Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka zatiaľ nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.
Čo sa doteraz na pojednávaní udialo
Verejné zasadnutie prebieha v leopoldovskej väznici za prísnych bezpečnostných opatrení.
Počas pondelka a utorka súd čítal listiny a znalecké posudky.
Prokurátorka Monika Brodanská uviedla, že Černákovi bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa.
Obhajoba to odmieta a hovorí o „posúvaní nepravdivých informácií“.
Návrh na prepustenie podalo občianske združenie Reštart – nový život, Černák sám žiadosť podporil.
Bývalý bos podsvetia si odpykáva doživotný trest za viaceré vraždy.
Aktualizované 14:00 Súd dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po prepustení riadny život. Poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
10:35 Senát Okresného súdu Trnava podľa Černákovej obhajoby vykonal rozsiahle a dostatočné dokazovanie. „Odsúdený Mikuláš Černák splnil všetky formálne a materiálne podmienky na podmienečné prepustenie,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová. Má za to, že sú splnené všetky podmienky aj na to, aby súd prijal aj záruku občianskeho združenia Reštart-nový život.
Znalecké dokazovanie podľa jej slov preukazuje, že po prípadnom prepustení Černáka z väzenia nehrozí z jeho strany opätovné páchanie trestnej činnosti. Doplnila, že odsúdený netrpí a ani nikdy netrpel duševnou chorobou. Deklarovala, že v prípade podmienečného prepustenia je zabezpečená aj odborná psychologická starostlivosť o Černáka.
10:30 Prokurátorka najvrhuje zamietnuť aj návrh na podmienečné prepustenie, ktoré podal odsúdený. Vo svojom stanovisku sa odvolala na znalecké dokazovanie, ktoré podľa jej slov okrem iného poukazuje na agresívne impulzy a snahu o manipuláciu zo strany odsúdeného. „Preskúmaním jednotlivých rozsudkov je bezpochyby zrejmé, že zavraždil 28 osôb, väčšinu vrážd vykonal on sám,“ podotkla. Hovorila o zákernom spôsobe konania s mimoriadnym stupňom brutality a agresivity. „Išlo o popravy,“ dodala. Správanie Černáka vo výkone trestu považuje za účelové, súvisiace so snahou byť podmienečne prepustený.
10:25 Prokurátorka podčiarkla, že občianske združenie Reštart-nový život okrem prípadu Černáka nepodalo žiadny iný návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného. Činnosť združenia je podľa nej zameraná „diametrálne iným smerom“. Pomoc odsúdeným si podľa jej slov združenie pridalo do svojich stanov len nedávno. Hovorila preto o účelovosti. „Považujem za nevyhnutné, aby Okresný súd Trnava návrhu združenia nevyhovel a zamietol ho,“ zdôraznila Brodanská.
10:20 Obhajoba Mikuláša Černáka hovorí o splnení podmienok na jeho podmienečné prepustenie z väzenia. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská navrhuje súdu, aby ponechal Černáka vo väzení. Procesné strany to uviedli vo svojich stanoviskách po skončení dokazovania v prípade návrhu na podmienečné prepustenie doživotne odsúdeného Černáka na slobodu.
10:00 Senát Okresného súdu Trnava skončil dokazovanie v prípade návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka na slobodu. Nasleduje prednes konečných návrhov.
09:45 Na začiatku stredajšieho verejného zasadnutia čítal predseda senátu viaceré listiny. Černákova obhajoba zároveň podrobila kritike niektoré vyjadrenia prokurátorky pre médiá.
Verejné zasadnutie v priestoroch leopoldovskej väznice sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Počas pondelka (22. 9.) a utorka sa čítali najmä listiny vrátane záverov viacerých znaleckých posudkov. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala prokurátorka médiám ešte v pondelok popoludní.
archívne video
Podľa Černákovej obhajoby však toto jej vyjadrenie nezodpovedá vykonanému dokazovaniu. „Považujem to za posúvanie nepravdivých informácií verejnosti,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová. Ďalší z obhajcov Ján Gereg označil vyjadrenie prokurátorky za neseriózne. „Treba vždy hodnotiť záver znaleckého posudku,“ podčiarkol.
Obhajoba mala podľa prokurátorky záujem poukázať len na pozitíva vyplývajúce zo znaleckých posudkov. „Nechcela si priznať negatíva,“ argumentovala.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší šéf banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.