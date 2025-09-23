Pokračuje konanie o prepustení Černáka: Prokurátorka hovorí o psychopatii, ostré slová obhajkyne

LEOPOLDOV – V leopoldovskej väznici pokračuje proces o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka (58), niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia, ktorý si odpykáva doživotný trest za účasť na viacerých vraždách. V pondelok predseda senátu Okresného súdu Trnava Peter Vrbjar čítal rozsiahle listinné dôkazy, v utorok sa má v konaní pokračovať.
Čo sa udialo v pondelok na pojednávaní
Bezpečnostné opatrenia: Novinári mohli vstúpiť len s notebookmi a diktafónmi, kamery či telefóny boli zakázané.
Začiatok: Sudca najskôr čítal návrh OZ Reštart, ktoré poukázalo na Černákove správanie vo väzení a charitatívne aktivity.
Znalecké posudky: Konštatovali zmiešanú poruchu osobnosti, nie duševnú chorobu. Prokuratúra zdôraznila diagnózu psychopatie 4. stupňa.
Vyjadrenie Černáka: Ospravedlnil sa za svoje skutky, tvrdí, že sa chce venovať prevencii kriminality.
Postoj prokuratúry: Pochybnosti o resocializácii, kritika plánov zamestnania i prednášok.
Pokračovanie: V utorok bude senát čítať ďalšie listiny, v stredu by mali zaznieť záverečné reči.
Už v úvode dnešného pojednávania v leopoldovskej väznici zazneli ostré slová na adresu prokuratúry. Obhajkyňa Mikuláša Černáka sa ohradila voči vyjadreniam po pondelkovom zasadnutí, podľa ktorých má bývalému bossovi banskobystrického podsvetia diagnostikovanú psychopatiu štvrtého stupňa. Podľa nej ide o zavádzanie verejnosti a na strane prokuratúry je to „na hrane disciplinárneho potrestania“, informujú tvnoviny.
Na pondelkovom pojednávaní odzneli aj znalecké posudky. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala médiám prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská s tým, že síce nejde o duševnú chorobu, ale o trvalú osobnú charakteristiku.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
archívne video
Občianske združenie Reštart – nový život, ktoré návrh na prepustenie podalo, tvrdí, že Černák má priaznivú resocializačnú prognózu. Po prepustení by mal pracovať ako obchodný zástupca a zároveň sa venovať prednáškam pre tínedžerov o negatívach kriminality.
Prokurátorka sa však k týmto plánom postavila kriticky. Upozornila, že firma, v ktorej by mal byť Černák zamestnaný, mala v čase podania návrhu za štatutárku jeho družku. Prednášky pre mladých považuje za nevhodné: „Podľa môjho názoru nie,“ skonštatovala.
Sudca v pondelok čítal aj spis k šiestim vraždám, na ktorých sa mal Černák podieľať, vrátane objednávky z väzenia. Černák využil možnosť vyjadriť sa: „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti. Chcem sa úprimne ospravedlniť za skutky aj za traumy, ktoré som spôsobil iným.“
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.