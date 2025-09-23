Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Pokračuje konanie o prepustení Černáka: Prokurátorka hovorí o psychopatii, ostré slová obhajkyne

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Peter Korček, )
© Zoznam/mg © Zoznam/mg
TASR

LEOPOLDOV – V leopoldovskej väznici pokračuje proces o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka (58), niekdajšieho bossa banskobystrického podsvetia, ktorý si odpykáva doživotný trest za účasť na viacerých vraždách. V pondelok predseda senátu Okresného súdu Trnava Peter Vrbjar čítal rozsiahle listinné dôkazy, v utorok sa má v konaní pokračovať.

Čo sa udialo v pondelok na pojednávaní

Bezpečnostné opatrenia: Novinári mohli vstúpiť len s notebookmi a diktafónmi, kamery či telefóny boli zakázané.
Začiatok: Sudca najskôr čítal návrh OZ Reštart, ktoré poukázalo na Černákove správanie vo väzení a charitatívne aktivity.
Znalecké posudky: Konštatovali zmiešanú poruchu osobnosti, nie duševnú chorobu. Prokuratúra zdôraznila diagnózu psychopatie 4. stupňa.
Vyjadrenie Černáka: Ospravedlnil sa za svoje skutky, tvrdí, že sa chce venovať prevencii kriminality.
Postoj prokuratúry: Pochybnosti o resocializácii, kritika plánov zamestnania i prednášok.
Pokračovanie: V utorok bude senát čítať ďalšie listiny, v stredu by mali zaznieť záverečné reči.

Už v úvode dnešného pojednávania v leopoldovskej väznici zazneli ostré slová na adresu prokuratúry. Obhajkyňa Mikuláša Černáka sa ohradila voči vyjadreniam po pondelkovom zasadnutí, podľa ktorých má bývalému bossovi banskobystrického podsvetia diagnostikovanú psychopatiu štvrtého stupňa. Podľa nej ide o zavádzanie verejnosti a na strane prokuratúry je to „na hrane disciplinárneho potrestania“, informujú tvnoviny.

Na pondelkovom pojednávaní odzneli aj znalecké posudky. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala médiám prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská s tým, že síce nejde o duševnú chorobu, ale o trvalú osobnú charakteristiku.

Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.

archívne video

Černák sa nie vždy správal v súlade s ústavným poriadkom, tvrdí prokurátorka (Zdroj: TASR/ J. Novák / O. Herzegh)

Občianske združenie Reštart – nový život, ktoré návrh na prepustenie podalo, tvrdí, že Černák má priaznivú resocializačnú prognózu. Po prepustení by mal pracovať ako obchodný zástupca a zároveň sa venovať prednáškam pre tínedžerov o negatívach kriminality.

Prokurátorka sa však k týmto plánom postavila kriticky. Upozornila, že firma, v ktorej by mal byť Černák zamestnaný, mala v čase podania návrhu za štatutárku jeho družku. Prednášky pre mladých považuje za nevhodné: „Podľa môjho názoru nie,“ skonštatovala.

Sudca v pondelok čítal aj spis k šiestim vraždám, na ktorých sa mal Černák podieľať, vrátane objednávky z väzenia. Černák využil možnosť vyjadriť sa: „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti. Chcem sa úprimne ospravedlniť za skutky aj za traumy, ktoré som spôsobil iným.“

Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.

Viac o téme: Mikuláš ČernákLeopoldovPojednávanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pokračuje konanie o návrhu
Pokračuje konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia
Domáce
FOTO Proces roka s bossom
Proces roka s bossom mafie! Černák si už plánuje život na slobode, TOTO by chcel robiť
Domáce
Mikuláš Černák
Veľké manévre v Leopoldove: Vražedný bos Černák túži po slobode, senát si prezrie listinné dôkazy!
Domáce
Pavol Rusko opäť pred
Pavol Rusko opäť pred súdom: Odvolací proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky začne v stredu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Valášek zo strany PS: Chyby Ficovej koalície zasiahli Slovensko
Valášek zo strany PS: Chyby Ficovej koalície zasiahli Slovensko
Správy
Emma Zapletalová: Posledné myšlienky pred štartom som mala na bronzovú medailu
Emma Zapletalová: Posledné myšlienky pred štartom som mala na bronzovú medailu
Šport
Šéftréner Libor Charfreitag: Je evidentný progres našej atletickej špičky, najlepšie roky nás ešte čakajú
Šéftréner Libor Charfreitag: Je evidentný progres našej atletickej špičky, najlepšie roky nás ešte čakajú
Šport

Domáce správy

FOTO Gábor Grendel
Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR
Domáce
Parlament dnes prerokúva sériu
Parlament dnes prerokúva sériu dôležitých zákonov a návrhov
Domáce
Pokračuje konanie o prepustení
Pokračuje konanie o prepustení Černáka: Prokurátorka hovorí o psychopatii, ostré slová obhajkyne
Domáce
Zvrat na poslednú chvíľu: V TIETO dni cez sviatky v obchodoch NENAKÚPITE!
Zvrat na poslednú chvíľu: V TIETO dni cez sviatky v obchodoch NENAKÚPITE!
Banská Bystrica

Zahraničné

EÚ chce urýchlene postaviť
EÚ chce urýchlene postaviť "múr proti dronom"! Zvolala rokovania, Slovensko ani Maďarsko nepozvali
Zahraničné
Radek Sikorski
Ostré varovanie Poľska Rusku: Ak vám spravíme TOTO, nechoďte plakať do OSN! Môžete si za to sami
Zahraničné
FOTO Adam Smith
USA a Čína sa v kľúčových otázkach navzájom nepočúvajú, uviedol vedúci delegácie
Zahraničné
FOTO Mike Waltz
USA a spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO: Vyhlásil to Mike Waltz
Zahraničné

Prominenti

Elán
Elán v problémoch: Kapela sa ZASEKLA vo výťahu! Zasahovať musel TECHNIK. Čo ZACHRÁNILO Joža Ráža?
Domáci prominenti
Mike Heslin
Herec Mike Heslin (†35) zomrel počas večere v reštaurácii: Personál vraj BRÁNIL v jeho záchrane!
Zahraniční prominenti
Michal Hudák a Marián
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
Domáci prominenti
Smutné priznanie legendy televíznych
Smutné priznanie legendy televíznych obrazoviek: RAKOVINA prostaty!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kamasútra v kameni: Indické
Kamasútra v kameni: Indické chrámy zobrazujú hotové orgie
dromedar.sk
Baba Vanga a Nosztradamus
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Zaujímavosti
Domáce vzdelávanie bez pravidiel:
Domáce vzdelávanie bez pravidiel: Mama si s tým neláme hlavu! Jej 8-ročný syn sa naučí čítať a písať až v puberte
Zaujímavosti
FOTO Na talianskom ostrove archeológovia
Fascinujúci objav na Sardínii: Staroveké hrobky odhaľujú život pred viac než 5 000 rokmi! TU žili víly?
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!

Šport

Pomáhal aj Djokovičovi: Tenisový svet zasiahla smutná správa, zomrela veľká legenda
Pomáhal aj Djokovičovi: Tenisový svet zasiahla smutná správa, zomrela veľká legenda
ATP
Yamalov otec rozvíril vodu: Po vyhlásení víťaza Zlatej lopty neskrýval rozhorčenie
Yamalov otec rozvíril vodu: Po vyhlásení víťaza Zlatej lopty neskrýval rozhorčenie
Ostatné
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Zapletalová sa vrátila na Slovensko s bronzom: Keď som si pozrela video, tak som sa rozplakala
Zapletalová sa vrátila na Slovensko s bronzom: Keď som si pozrela video, tak som sa rozplakala
MS v atletike

Auto-moto

Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Armádne technológie
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Armádne technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Veda a výskum
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Technológie

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Fanúšikovia sú celí bez seba: Staršia dcéra Karla Gotta je jeho vernou kópiou a šepká sa, že by mala pokračovať v jeho šľapajách
Zahraničné celebrity
Fanúšikovia sú celí bez seba: Staršia dcéra Karla Gotta je jeho vernou kópiou a šepká sa, že by mala pokračovať v jeho šľapajách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pokračuje konanie o prepustení
Domáce
Pokračuje konanie o prepustení Černáka: Prokurátorka hovorí o psychopatii, ostré slová obhajkyne
Ilustračné foto.
Domáce
Na trhu sa objavil nebezpečný cumeľ: Predajňa ho sťahuje z pultov! V hre je bezpečnosť a zdravie detí
Nový konflikt v SaS:
Domáce
Nový konflikt v SaS: V hlavných úlohách Cigániková aj Hamran, boj o budúcu podobu kandidátky!
EÚ chce urýchlene postaviť
Zahraničné
EÚ chce urýchlene postaviť "múr proti dronom"! Zvolala rokovania, Slovensko ani Maďarsko nepozvali

Ďalšie zo Zoznamu