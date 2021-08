Technická porucha lietadla spoločnosti Wizz Air: Núdzové pristátie v Budapešti

Posádka lietadla so 180 pasažiermi na palube, ktoré letelo z Tirany do Berlína, sa rozhodla núdzovo pristáť v maďarskom hlavnom meste pre bližšie nešpecifikovanú technickú poruchu. Stroj dosadol v poriadku. Pasažierov linky W66611 čakajúcich v tranzitnej hale odvezú do nemeckej metropoly iným lietadlom, dodal hovorca Wizz Air-u.

Zobraziť diskusiu