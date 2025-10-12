Seychelský opozičný líder vyhral druhé kolo prezidentských volieb

VICTORIA - Podľa výsledkov zverejnených volebnou komisiou zvíťazil v nedeľnom druhom kole prezidentských volieb seychelský opozičný líder Patrick Herminie. Získal viac ako 50 percent hlasov požadovaných zákonom. Informujú agentúry AFP a AP.
Súostrovie v Indickom oceáne sa dostalo do druhého kola volieb po tom, čo Herminie a jeho hlavný vyzývateľ, odchádzajúci prezident Wavel Ramkalawan, nezískali minulý mesiac absolútnu väčšinu. Výsledky zverejnené volebnou komisiou ukázali, že Herminie získal 52,7 percenta hlasov, zatiaľ čo Ramkalawan 47,3 percenta.
Herminie vracia moc svojej strane
Herminie zastupuje stranu Spojené Seychely, ktorá viedla krajinu štyri desaťročia až do roku 2020, kedy prišla o moc. V rokoch 1977 až 2020 bola vládnucou stranou. Ramkalawan z vládnucej strany Linyon Demokratik Seselwa sa usiloval o druhé funkčné obdobie.
Poďakoval voličom
„Ľud prehovoril,“ povedal Herminie v krátkom príhovore po tom, ako bol vyhlásený za zvoleného prezidenta. „Som hlboko pokorený dôverou, ktorú mi ľudia prejavili, a tento mandát formálne prijímam s vďačnosťou, hlbokým zmyslom pre povinnosť a neochvejnou vierou v silu a charakter seychelského ľudu,“ uviedol.
Bývalá britská kolónia Seychely, ktorá pozostáva zo 115 ostrovov, získala nezávislosť v roku 1976. Podľa údajov Svetovej banky z roku 2021 sú najbohatšou africkou krajinou podľa hrubého domáceho produktu na obyvateľa, no i tak 40 percent z približne 100 000 obyvateľov žije v chudobe.