Veliteľ sudánskych milícií Alí Kušajb je vinný zo zločinov proti ľudskosti

HAAG - Medzinárodný trestný súd (ICC) v pondelok uznal veliteľa sudánskych milícií džandžavíd v regióne Dárfúr Alího Kušajba za vinného z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v rokoch 2003 až 2004. Informujú o tom agentúry Reuters, AP a AFP.
Alího Kušajba (vlastným menom Alí Muhammad Alí Abd ar-Rahmán) uznal medzinárodný súd za vinného z 27 bodov obžaloby týkajúcich sa páchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v západosudánskom regióne Dárfúr. Podľa súdu sa opakovane podieľal na masových znásilneniach, vraždách a mučeniach.
Reakcia obžalovaného
Odsúdený počas vynášania rozsudku neprejavil emócie a občas si robil poznámky. Dĺžku trestu si vypočuje neskôr, hrozí mu až doživotný trest. Vinu popiera a opakovane tvrdí, že súd zatkol zlého muža a on nevie, kto je Alí Kušajb.
Ide o vôbec prvý prípad, kedy medzinárodný súd uznal za vinného podozrivého zo zločinov proti ľudskosti v sudánskom Dárfúre. ICC uvádza, že zverstvá vrátane masových vrážd a znásilnení, boli súčasťou plánu tamojšej vlády násilne potlačiť povstanie v západnej časti krajiny.
Konflikt v Dárfúre
V sudánskom regióne Dárfúr povstali proti väčšinovo arabskej vláde nearabské kmene sťažujúce sa na systematickú diskrimináciu. Vláda proti nim nasadila práve milície džandžavíd vedené Kušajbom. V konflikte zahynulo podľa OSN približne 300 000 ľudí a viac ako 2,5 milióna bolo vnútorne vysídlených.
Brutálne zverstvá Kušajba
Kušajb podľa predsedajúcej sudkyne ICC Joanny Kornerovej v jednom prípade nahnal 50 civilistov do nákladných áut a mlátil ich sekerami a potom svojim jednotkám nariadil všetkých postrieľať. „Obžalovaný nielenže vydával rozkazy, ale osobne sa podieľal na bitkách a neskôr bol fyzicky prítomný a vydával rozkazy na popravu zadržaných osôb,“ uviedla Kornerová.
Kušajb vo febrári 2020 utiekol do Stredoafrickej republiky, keď nová sudánska vláda oznámila, že v jeho prípade bude spolupracovať s ICC. Úradom sa napokon sám prihlásil, pretože sa bál, že ho bezpečnostné zložky jeho krajiny vypátrajú a zabijú.