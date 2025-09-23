Polícia zadržala v Seliciach vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
SELICE - Policajti odhalili v okrese Šaľa vodiča, ktorý šoféroval pod vplyvom drog. Vozidlo BMW, ktoré jazdilo na ceste zo strany na stranu, zastavili v obci Selice. Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Muž však javil známky požitia omamných látok, preto bol vyzvaný podrobiť sa skríningovému testu na drogy. Výsledok bol pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Prítomnosť drog v organizme 27-ročného vodiča potvrdilo aj lekárske vyšetrenie. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie.