Vláda prepisuje štatistiky: Čaká nás najvyššie zdaňovanie v histórii! Z toho, ako gazduje štát, ale zaplačete

BRATISLAVA – Toto sme ešte na Slovensku nemali. Tretí konsolidačný balíček privedie Slovensko do posiaľ nepoznanej situácie - zdaňovanie našej ekonomiky bude podľa rady pre rozpočtovú zodpovednosť najvyššie v histórii. Analytici zároveň poukazujú na to, že verejné výdavky sa budúci rok zvýšia na takmer 50 % HDP.
Podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosťbude mať Slovensko po schválení pripravovaného konsolidačného balíčka v roku 2026 podľa najvyšší podiel príjmov na HDP v histórii samostatného Slovenska. Jeho očakávaná výška je 45,2 % HDP.
Pri plánovanom deficite presahujúcom 4 % HDP to zároveň znamená, že aj výdavky v pomere k HDP dosiahnu najvyššiu úroveň za posledných 25 rokov, a to aj keď sa podarí splniť úspory deklarované v novom konsolidačnom balíku. „Výdavky štátu za posledné dve dekády rástli tak rýchlo, že sa už približujú k 50 % HDP, hoci príjmy na ich krytie nestačia, a to napriek opakovaným konsolidačným balíkom, ktoré príjmy štátu zvýšili na historické maximum,“ uviedla rada.
Výdavky výrazne narástli
Analytici poukázali na to, že v porovnaní s rokom 2007 sa výdavky zvýšili o viac než 13 % HDP, a to vo všetkých oblastiach verejnej správy, vrátane administratívy. Podľa ich odhadov rady takmer polovicu nárastu vysvetľuje rast sociálnych transferov (6 % HDP), a to najmä starobných dôchodkov a rodinných dávok, zatiaľ čo investície tvorili len približne 20 % nárastu.
Z ekonomických faktorov je podľa ich slov hlavným dôvodom rastu výdavkov ako podielu na HDP, popri prijímanej legislatíve, ich rigidita – teda slabá schopnosť prispôsobovať sa aktuálnemu hospodárskemu vývoju. „Kým príjmy rozpočtu prirodzene reagujú na výkonnosť ekonomiky, váha výdavkov v čase krízy pre ich neflexibilitu smerom nadol skokovo narastá. Pokrízový nižší ako pôvodne očakávaný ekonomický rast (trvalá strata časti potenciálu ekonomiky) tak spôsobil zotrvanie výdavkov trvalo na vyšších úrovniach,“ vysvetlili.
Vládam tiež vykli, že zároveň sa obdobia priaznivého rastu dostatočne nevyužívajú na konsolidáciu výdavkov – naopak, často dochádza k prijímaniu nových výdavkových opatrení, čo je nesprávnou proticyklickou stratégiou ´podeliť sa s ľuďmi v dobrých časoch´. "Nízka ochota spomaliť rast výdavkov aspoň v dobrých ekonomických časoch preto vedie vlády k riešeniu vysokých rozpočtových deficitov najmä jednoduchým opakovaným zvyšovaním daňových sadzieb,“ dodali.