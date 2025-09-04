Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Opozičná SaS chce v parlamente dosiahnuť odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara pre porušenie mlčanlivosti

Pavol Gašpar
Pavol Gašpar (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Tvrdí, že porušuje mlčanlivosť. V Národnej rade (NR) SR chce podať uznesenie, ktorým by parlament vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ale aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby vyvodili politickú zodpovednosť voči Gašparovi. Informovala o tom poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Zároveň chce iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS.

Podľa opozičnej strany SaS musí byť Pavol Gašpar odvolaný (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Budeme žiadať, či už vládu, premiéra, ale aj prezidenta, aby vyvodili politickú zodpovednosť voči šéfovi Slovenskej informačnej služby, pretože on nielenže sa nemal stať šéfom Slovenskej informačnej služby, ale teraz jednoznačne musí byť čo najskôr z tejto funkcie odvolaný,“ uviedla Kolíková na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Poslankyňa tvrdí, že šéf SIS mal porušiť zákon, pretože mal dať informácie svojmu otcovi podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Podpredseda parlamentu podľa Kolíkovej v televíznej relácii potvrdil, že má informácie od syna, o ktorých nemôže rozprávať, pretože sú chránené zákonom a bude sa o nich hovoriť na výbore. Šéf SIS preto podľa nej nerešpektuje zákon. „Jeden z kľúčových princípov, ktorý by mal rešpektovať šéf Slovenskej informačnej služby, okrem toho, že má rešpektovať zákony a ústavu, je, že mlčanlivosť musí byť preňho posvätná a nie, že bude poskytovať informácie osobám, ktoré sú trestne stíhané, ešte z organizovaného zločinu korupcie. To, že to dáva svojmu otcovi, tak to naozaj navodzuje dojem, že tu klan Gašparovcov riadi Slovenskú informačnú službu,“ tvrdí poslankyňa.

PS podalo podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

Osobe šéfa SIS by sa mal venovať aj Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcii. Opozičné PS podalo na výbor podnet, aby preskúmal prípadné porušenie povinností v súvislosti s jeho autom. „Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a profesionality. Nemá sa prezentovať športovými autami, mafiánskymi tetovaniami alebo arogantným správaním. Najviac zo všetkého však má rešpektovať ducha zákona,“ uviedla v stanovisku poslankyňa za PS Zuzana Števulová.

Gašpar bol cez víkend účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch áut. Pri nehode sa ľahko zranila maloletá osoba. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na alkohol, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá. Opozičné strany už vyzvali Gašpara na odstúpenie. Tvrdia, že riaditeľ SIS havarované auto v majetkovom priznaní neuviedol a tiež, že nie je kvalifikovaný na svoj post a jazdí proti predpisom.

