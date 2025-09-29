TRAGÉDIA na ceste! FOTO Vodič havaroval, auto sa viackrát prevrátilo: Vypadol z neho spolujazdec (†59), zomrel

VÁHOVCE - V nedeľu (28. 9.) podvečer došlo k tragickej dopravnej nehode v okrese Galanta. Vodič utrpel zranenia, jeho spolujazdec podľahol zraneniam. Okolnosti a presné príčiny vážnej dopravnej nehody vyšetruje polícia.
K nehode došlo na ceste tretej triedy v smere jazdy od obce Váhovce na obec Kajal. "Podľa doposiaľ zistených informácií 43-ročný vodič vozidla zn. Kia Carens pri prejazde ľavotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. Následkom toho vyšiel mimo vozovku na pravú stranu, kde dostal šmyk, prešiel do protismeru a následne vyšiel do poľa, kde sa vozidlo viackrát prevrátilo. Pri prevrátení vypadol z vozidla spolujazdec," približuje trnavská krajská polícia.
Pri nehode sa ťažko zranil 59-ročný ukrajinský spolujazdec, ktorý bol so zraneniami ohrozujúcimi jeho život prevezený do galantskej nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol. Polícia dodáva, že zranený bol aj vodič ukrajinskej národnosti, ktorý skončil v nemocnici, kde mu bol odobratý biologický materiál za účelom zistenia alkoholu v organizme vodiča. "Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz. Prípad si prevzal vyšetrovateľ," konštatuje polícia a apeluje na vodičov, aby vždy prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu vozovky a poveternostným podmienkam. "Aj malá nepozornosť alebo príliš vysoký rýchlosť môže mať tragické následky. Používajte bezpečnostné pásy, môžu zachrániť život," vyzýva na záver.