Júl sa stal zrážkovo najbohatším mesiacom tohtoročného leta, tvrdia meteorológovia

BRATISLAVA - Zrážky na Slovensku mali v lete atypický vývoj. Približne v prvých piatich týždňoch tohto leta bolo málo zrážok, bolo veľmi výrazné sucho. Júl sa stal zrážkovo najbohatším mesiacom tohtoročného leta a august sa ocitol trošku za ním. Informoval o tom klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavel Faško.
Sedem dní s extrémnymi zrážkami
Celkovo bolo podľa Faška na Slovensku sedem dní s úhrnom zrážok 100 milimetrov a viac. „Toto stojí za pozornosť, pretože takýto vysoký počet vysokých denných úhrnov zrážok nie je bežnou záležitosťou na Slovensku. Sedem ich niekedy nebýva ani za celý rok,“ skonštatoval. Leto s dennými úrovňami zrážok s hodnotou 100 milimetrov a viac skončilo ako tretie najvyššie od roku 1981. Vyššie úhrny boli iba v lete v rokoch 1994 a 1999.
Jún suchý, zrážky sa presunuli po krajine
Klimatológ tvrdí, že v júni bolo zrážok málo, a to predovšetkým v oblastiach na juhu stredného Slovenska a na Východoslovenskej nížine. Tam na niektorých meteorologických staniciach zaznamenali rekordne nízke mesačné úhrny zrážok. Neskôr, keď sa zrážky vyskytli, bolo ich najviac na západnom Slovensku alebo v severnej polovici stredného Slovenska a na východe. V auguste bola situácia podľa Faška zase iná. Najvyššie augustové zrážky boli v západných oblastiach Podunajskej nížiny, v oblasti Ponitria a potom aj na juhu stredného Slovenska. Málo zrážok bolo na Východoslovenskej nížine a takisto v severovýchodných oblastiach Slovenska, priblížil.
Najvyšší denný úhrn zrážok v júni na Slovensku zaznamenali 2. júna na zrážkomernej stanici Ihľany-Majerka (120,3 milimetra), uviedol Faško. Pokračoval, že na zrážkomernej stanici v Zubáku namerali v 27. júla 97,9 milimetra a 21. augusta na stanici v Horných Obdokovciach 122,3 milimetra.