Proces roka s bossom mafie! Černák si už plánuje život na slobode, TOTO by chcel robiť

LEOPOLDOV - Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia bude pokračovať v priestoroch leopoldovskej väznice v utorok 23. septembra. Na pondelkovom verejnom zasadnutí predseda senátu Okresného súdu Trnava čítal viaceré listinné dôkazy, vrátane skutkov, za ktoré bol Černák právoplatne odsúdený.
Združenie Reštart-nový život v návrhu na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia poukázalo na jeho priaznivú resocializačnú prognózu. V prípade podmienečného prepustenia sa bude Černák podľa združenia podieľať na osvete o negatívach trestnej činnosti. Po prípadnom prepustení na slobodu bude podľa združenia pracovať na pozícii obchodného zástupcu.
Na verejnom zasadnutí sa čítali aj závery viacerých znaleckých posudkov. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala médiám prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská s tým, že síce nejde o duševnú chorobu, ale o trvalú osobnú charakteristiku.
Černák na vlaňajšom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval. Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.