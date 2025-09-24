Čaká nás ďalšie zdražovanie potravín? Výrobcovia majú pre ľudí jasnú odpoveď: TOTO nikoho nepoteší, minister reaguje

BRATISLAVA - Konsolidačný balíček, vyššia minimálna mzda no aj vyššie odvody či iné pravidlá preplácania PN-iek. To všetko čaká budúci rok na zamestnancov na Slovensku. Aj keď minimálna mzda porastie, zamestnancom viac ukroja opatrenia štátu, ktorými chcú nahnať do štátnej kasy viac peňazí. Začínajú sa ozývať výrobcovia potravín, ktorí ľudí začínajú pripravovať na najhoršie. Ohlásili totiž ďalší nárast cien potravín.
Už len fakt, že v prípade niektorých potravín stúpne DPH z 19 na 23 percent, spôsobí, že si spotrebitelia za tieto pochutiny priplatia. Ide pritom o potraviny so zvýšením obsahom cukru a soli, ako napríklad džemy či slané pochutiny. Z toho, spolu s rastom odvodov, zmenamu v preplácaní PN-ky, či rastom minimálnej mzdy, na ktorú sú naviazané aj príplatky za prácu v noci či počas víkendov majú výrobcovia z rôznych odvetví reálne obavy. Už teraz preto upozorňujú ľudí, nech sa pripravia na ďalšie zdražovanie.
Archívne VIDEO Ladislav Kamenický predstavil tretí konsolidačný balík
Na tento fakt upozorňujú ako pekári, ktorí musia chodiť do práce aj cez víkend či sviatok, ale aj chovatelia zvierat, o ktoré sa treba starať 24 hodín denne. „Nemáme iné východisko, nikto z nás nemá taký ekonomický priestor, aby mohol dvíhať len náklady. Kto to nezakomponuje ďalej, no tak môže skončiť,“ vysvetľuje chovateľ ošípaných František Valášek. „Peniaze si nevyčarujeme, takže akože uvidíme, ako nám to skočí, a podľa toho sa budeme musieť tomu prispôsobiť,“ dopĺňa majiteľka remeselnej pekárne Nikola Sládečková. Informuje o tom portál správy.stvr.sk.
Na to, že s cenami hore pôjdu aj prvovýrobcovia, upozorňuje aj Slovenská potravinárska a poľnohospodárska komora. „Prvovýrobcovia aj spracovatelia budú musieť pretaviť svoje zvýšené náklady do odbytových cien,“ konštatuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komora Jana Holéciová. Na zdražovanie upozorňujú aj spracovatelia mäsa.
Takáč: Slovenskí spotrebitelia zdražovanie nepocítia
Výrazného zdražovania sa v súčasnosti, pri už aj tak vysokých cenách, obávajú najmä spotrebitelia. Analytici si začínajú všímať zmenu v nákupných návykov spotrebiteľov, ktorí už častejšie hľadia na akcie, kupujú radšej menšie balenia, alebo v prípade, že bývajú v pohraničí, chodia nakupovať do zahraničia. Ceny potravín pritom stúpajú každý rok, môže za to inflácia, ktorá tlačí ceny hore. Minister poľnohospodárstva Richard Takáč však tvrdí, že aj keď výrobcovia hovoria o zdražovaní, slovenskí spotrebitelia ho v obchodoch až tak nepocítia.
„Keď hovorí nejaký slovenský producent, potravinár, že vďaka nejakým krokom bude zvyšovať ceny, tak to nebude mať nejaký podiel. Z toho dôvodu, že len nejaké malé percento je tam slovenských potravín,“ uzatvára Takáč.