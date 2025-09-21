Pod vrcholom Minčol pomáhali horskí záchranári vyčerpanému ultratrailistovi

(Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová)
MARTIN - Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v sobotu (20. 9.) večer v Lúčanskej Malej Fatre. Pomáhali 26-ročnému ultratrailistovi. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Bežec bol pod vrcholom Minčol, pociťoval nevoľnosť a bol vyčerpaný. Horskí záchranári muža na mieste vyšetrili, ošetrili, podali mu medikamentóznu liečbu a transportovali ho nosidlami a terénnym vozidlom HZS do Martina, kde si ho do starostlivosti prevzali zdravotní záchranári.