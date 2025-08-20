Vláda rokuje aj dnes: TIETO návrhy schválila, ďalšie sú ešte na programe

BRATISLAVA - Termíny na zúčtovanie pôžičiek od Európskej investičnej banky (EIB) na spolufinancovanie eurofondových projektov z minulého programového obdobia 2014 - 2020 sa predĺžia. Vytvorí sa tiež časový priestor na prerozdelenie časti týchto prostriedkov. Vyplýva to z tretieho dodatku k Dohode o financovaní medzi EIB a Slovenskou republikou, ktorý v stredu schválila vláda.
Ešte v roku 2015 uzatvorila vláda s bankou dohodu na rámcovom úvere v objeme 600 miliónov eur. Z neho boli v nasledujúcich rokoch čerpané postupne štyri tranže v celkovej sume 551 miliónov eur. K dohode boli uzatvorené už dva dodatky, ktoré predlžovali niektoré termíny.
Aktuálny tretí dodatok súvisí s predĺžením lehôt zo strany Európskej komisie (EK) na uzatváranie predchádzajúcich operačných programov, pričom príslušné dokumenty by mali byť predložené Komisii najneskôr do 15. februára 2026. „Keďže Slovenská republika využila flexibilitu danú uvedenými dokumentami, čím došlo k predĺženiu termínov voči EK, predlžujú sa v rovnakej veci aj termíny vo vzťahu k reportovaniu pre EIB,“ vysvetlilo Ministerstvo financií (MF) SR.
V súčasnosti je podľa rezortu z úveru od EIB alokovaných 551 miliónov eur. „Z celkovej alokácie však ešte bude nevyhnutné identifikovať a realokovať projektové výdavky v objeme 60 miliónov eur. Preto sa dodatkom č. 3 k Dohode o financovaní predlžuje aj termín pre realokáciu výdavkov,“ priblížilo ministerstvo. Tento termín je po novom posunutý na koniec októbra tohto roka. Dodatok nie je medzinárodnou medzivládnou zmluvou, preto pri ňom nie je potrebný dlhší ratifikačný proces. Platný bude dňom podpisu zmluvnými stranami a účinný publikovaním v Centrálnom registri zmlúv. Jeho schválenie nebude mať podľa MF žiadny vplyv na verejné financie.