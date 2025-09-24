Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Nehoda pri Michalovciach: Vodič nezvládol predbiehanie kamióna, nasledovala ČELNÁ zrážka!

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
TRHOVIŠTE - V úseku medzi Horovcami a Trhovišťom v okrese Michalovce došlo k vážnej dopravnej nehode. Pri predbiehaní kamióna sa vodič nestihol zaradiť, čo viedlo k čelnej zrážke s protiidúcim vozidlom. Tri osoby utrpeli zranenia.

Na ceste I/19 v úseku medzi obcami Horovce a Trhovište došlo k vážnej dopravnej nehode. "Podľa doterajších zistení sa vodič pri predbiehaní kamióna nestihol zaradiť a došlo k čelnej zrážke. Obe vozidlá skončili mimo cesty," informuje košická krajská polícia. V havarovaných autách sa nachádzali tri osoby, vrátane matky so synom. Všetci účastníci nehody boli prevezení do zdravotníckych zariadení v Michalovciach a Trebišove. Našťastie, napriek vážnosti incidentu, zostali všetci pri vedomí a ich zranenia nie sú klasifikované ako život ohrozujúce.

 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

V dôsledku nehody bola doprava v danom úseku obmedzená a riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Polícia apeluje na vodičov, aby v jesennom období venovali zvýšenú pozornosť meniacim sa poveternostným podmienkam a skoršiemu stmievaniu. Zároveň pripomína, že bezpečný návrat domov by mal byť vždy prioritou pred riskantnými manévrami na ceste.

Čelná zrážka, Dopravná nehoda, Predbiehanie, Trhovište, Horovce
