Žltačka viničov útočí v slovenských regiónoch! Agrorezort bije na poplach a vydal dôležité odporúčania!

BRATISLAVA - Málokto z bežných ľudí tuší, čo znamená výraz flavescence dorée. Ide takpovediac o zlaté žltnutie viniča, čo je ochorenie, ktoré postihuje vinohradníkov a ohrozuje ich na produkcii. Toto ochorenie viničov sa začalo vo veľkom šíriť a reaguje už aj ministerstvo.
Výskyt flavescence dorée potvrdili úrady už vo viacerých končinách Slovenska. "Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) upozorňuje na aktuálny výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické dopady na pestovateľov viniča aj producentov vína," spresnil agrorezort.
Ku dňu 22. septembra 2025 bolo podľa rezortu pozitívne identifikovaných až 7 vzoriek viniča v rámci 6 okresov Slovenska. Ide o tieto regióny:
- Nové Zámky,
- Galanta,
- Sobrance,
- Levice,
- Nitra,
- Zlaté Moravce.
V týchto okresoch je vyhlásená karanténa, ktorá má zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Úrady zároveň vykonávajú intenzívny monitoring a prieskum vo všetkých vinohradníckych oblastiach na celom území Slovenska. Cieľom je získať presné informácie o stave populácie viniča a dostatočne včas prijať opatrenia.
"Zlaté žltnutie viniča je choroba, ktorá môže ohroziť celé vinohradníctvo. Preto je našou prioritou rýchla identifikácia a okamžité prijatie karanténnych opatrení," uviedol úrad vo svojom stanovisku.
Čo majú teda pestovatelia a vlastníci vinohradov robiť?
- sledovať informácie a aktuálne opatrenia na stránke ÚKSÚP,
- dôsledne dodržiavať vyhlásené karanténne opatrenia,
- hlásiť akékoľvek podozrivé príznaky ochorenia.