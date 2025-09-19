Národná rada oslavuje výročie: Prvá položila základy slovenskej identity, ktorú musíme zachovávať, tvrdí Raši

MYJAVA - Prvá Slovenská národná rada (SNR) položila základy slovenskej identity, ktorú musíme zachovávať. Pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) na spomienkovom podujatí v Myjave, ktoré sa konalo pri príležitosti 177. výročia vzniku prvej SNR.
„Dnes som tu preto, lebo 19. september je mimoriadne dôležitý dátum nielen pre slovenský parlament, ale aj pre celý slovenský národ. Keby nebolo 19. septembra, keby nebolo Štúrovcov, keby nebolo prvého predsedu Jozefa M. Hurbana, možno by sme neboli ani my ako súčasť slovenského národa a Slovenskej republiky. Možno by nevznikla Národná rada Slovenskej republiky a možno by sa neschválila ústava 1. septembra 1992 a nebolo by 1. januára 1993, kedy sme vznikli,“ skonštatoval.
archívne video
Spomenul, že na mesto Myjava treba myslieť ako na kolísku slovenského parlamentarizmu. „Musíme myslieť na toto miesto, kde je jediné Múzeum Slovenských národných rád a dom Anny Kolényovej, kde zasadala prvá Slovenská národná rada,“ doplnil.
Prvá SNR podľa jeho slov položila základy našej slovenskej identity. „Pre mňa je september taký náš, úžasný, slovenský, ktorý hovorí o tom, že si našu identitu musíme zachovávať. Vidíme to na našich deťoch a vnúčatách, že mnohokrát ich identitu formujú sociálne siete a speje to k tomu, že sa cítia síce európsky, ale necítia to, že sme najmä slovenskí,“ zhrnul.
Avizoval, že september pomyselne vyvrcholí v Beckove v rodisku Jozefa M. Hurbana, kde odhalia zrekonštruovaný pamätník. Dodal, že pri tejto príležitosti navštívil aj dom Anny Kolényovej a múzeum, ktoré ide do rekonštrukcie. Program predsedu NR SR pokračoval v obci Poriadie slávnostným kladením kvetov pri Pamätníku bitky U Klasovitých.
Myjava je neoddeliteľnou súčasťou prvej SNR, ktorá vznikla v revolučnom roku 1848 vo Viedni. Následne sa jej prvým slovenským sídlom stala Myjava. Slovenské národné hnutie na čele s Jozefom M. Hurbanom, Ľudovítom V. Štúrom a Milanom M. Hodžom sa postavilo za presadzovanie takých práv, ktorých integrálnou súčasťou boli aj národno-kultúrne práva prameniace z identity obyvateľov národnostne zmiešanej monarchie. Pridali sa tak na stranu Viedne a prvé ozbrojené sily slovenského národa viedli do bojov proti maďarským revolucionárom.