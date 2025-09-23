Obchody majú byť povinne zatvorené len počas 5,5 dňa v roku: Mení sa aj sadzba DPH

BRATISLAVA - Počet sviatkov, počas ktorých budú obchody povinne zatvorené, sa zníži na 5,5 dňa. Zmení sa tiež preradenie niektorých potravín z 19 do 23 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Zamrazia sa aj platy a paušálne náhrady poslancov Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov ku konsolidačnému balíku, ktoré pripravili parlamentné výbory a v úvode rozpravy v druhom čítaní ich zhrnul minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Pozmeňujúci návrh hovorí o sviatkoch, kedy bude zákaz predaja. Aby to bolo úplne jasné, zákaz predaja sa bude týkať nasledovných sviatkov - 1. januára, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, 24. december po dvanástej hodine, 25. a 26. december,“ priblížil šéf rezortu financií.
archívne video
Zavádzajú sa tiež výnimky pri vyššom zdanení nezdravých potravín s vyšším obsahom cukru a soli. Pôjde o mliečne potraviny a jogurtové nápoje, ktoré neobsahujú kávu, čaj alebo iné náhrady. „Takisto výnimkou budú vybrané nealkoholické nápoje, ktoré neobsahujú pridaný cukor, zložku alebo sladidlo a tiež neobsahujúce kávu, čaj alebo ich náhrady. Tieto budú stále v 19 % DPH,“ priblížil Kamenický.
Spomenul aj technické úpravy v oblasti hazardu pri kombinovanej licencii, ktoré majú odstrániť nejasnosti pri platení odvodu medzi jednoduchou a kombinovanou licenciou. V zákone o zdravotnej starostlivosti sa zase upraví podmienka súhlasu posudkového lekára s novouznanou dočasnou práceneschopnosťou (PN).
Poslancom sa zmrazia platy
„Nakoniec je tu aj zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Poslancom sa v roku 2026 a 2027 zmrazia platy a paušálne náhrady na úrovni určenej v roku 2025 tak, ako sme to sľúbili,“ konštatoval minister s tým, že spolu so zvýšením dane z príjmu pre ústavných činiteľov o 10 % oproti ostatným obyvateľom SR to bude znamenať zníženie platu poslanca o vyše 220 eur za mesiac. „To znamená celkovú úsporu na verejných zdrojoch v roku 2026 asi 2,7 milióna eur a v roku 2027 na úrovni 3,98 milióna eur,“ vyčíslil Kamenický. Zároveň avizoval, že rovnaký mechanizmus sa uplatní aj na členov vlády.
Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter potvrdil dohodu na týchto pozmeňujúcich návrhoch. „Bolo zadefinovaných 5,5 dňa, kedy obchody budú zatvorené a nebude sa v nich predávať tovar. Jedná sa v podstate o Vianoce a Veľkú noc, tým sa do istej miery vraciame k tomu, čo tu bolo zaužívané predtým, než sa prijali niektoré iné rozhodnutia,“ vysvetlil.
Otázkou si dni pracovného pokoja
Naopak, v koalícii ešte nemajú uzatvorenú tému, ktoré sviatky nebudú dňom pracovného pokoja. Zhoda je zatiaľ na 8. máji a 17. novembri. Tretím takýmto sviatkom má byť podľa vládneho návrhu 6. január, diskutuje sa však aj o 15. septembri. „Ak taký pozmeňovací návrh vojde pätnástkou do pléna, budeme o tom hlasovať. Ale ja chcem ubezpečiť, že ak takýto pozmeňovací návrh pôjde z koaličných radov, koalícia bude na tom riešení dohodnutá, aby sme sa nerozhádali na tom, či 6. január alebo 15. september,“ doplnil Richter.
Avizoval, že rozprava ku konsolidačnému balíku môže ešte trvať dlho. V utorok by sa o ňom malo rokovať do 20.00 h, v stredu (24. 9.) bude diskusia načas prerušená, pretože minister financií sa má zúčastniť výjazdového rokovania vlády. Pokračovať má zase popoludní, keď sa vráti do Bratislavy.
„Dokedy budeme rokovať, či sa bude rokovať aj po 20. hodine alebo sa to presunie na ďalší deň a bude sa pokračovať vo štvrtok, to je vec rozhodnutia Národnej rady. Myslím si, že rozhodnutia, keď budú iné, predseda k tomu zvolá poslanecké grémium a budeme sa o tom spoločne baviť, v tejto chvíli je zbytočné polemizovať,“ dodal Richter.