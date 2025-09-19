Najväčšie adopčné podujatie na Slovensku opäť v Bratislave: Nájdite sa so zvieratkom z útulku už túto sobotu 20. septembra!

Aj jediný deň môže zmeniť život vám aj zvieratám. Príďte sa o tom presvedčiť už 20. septembra, pretože najväčšie adopčné podujatie na Slovensku je späť! Už túto sobotu sa Bratislava opäť stane hlavným mestom lásky k zvieratám. Na zadnom nádvorí obchodného centra Aupark sa uskutoční 14. ročník charitatívneho projektu „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“, ktorý doteraz pomohol nájsť nový domov stovkám opustených psíkov a mačiek. Podujatie tiež komunikuje dôležitú tému agresie, krutosti páchanej na zvieratách a potrebu empatie voči zvieratám, nielen u detí, ale aj dospelých a v celej spoločnosti.
Najväčšie adoptívne podujatie na Slovensku prichádza späť do hlavného mesta, a to už túto sobotu. Toto podujatie organizuje občianske združenie Fallopia a jej iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorého tím dobrovoľníkov už od roku 2011 venuje svoju energiu a čas zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie.
Cieľom podujatia je nájsť nový domov zvieratám v čase, keď sú adopcie na minime a útulky doslova praskajú vo švíkoch. Denne suplujú štát v starostlivosti o túlavé a týrané zvieratá a to bez akejkoľvek systémovej finančnej podpory. Robia to z odhodlania, dobrovoľne. Počas dňa sa predstavia jednotlivé útulky: Túlavá labka, Tulkáčik, OZ Zvieratkovo, OZ Zatúlané psíky Šaľa, Útulok Lučenec, Cat Paradise či OZ Šťastné labky – útulok Fiľakovo, ktoré privedú svojich psích zverencov. Návštevníci sa s nimi budú môcť nielen osobne zoznámiť, ale aj zobrať ich na prechádzku, spoznať ich povahu a stráviť s nimi príjemný čas.
„Chceme ukázať, že adopcia nie je len šľachetný čin, ale aj tá najsprávnejšia cesta, ako si zaobstarať zvieratko. Znamená záchranu života a získanie verného parťáka, ktorý bude oddaný a vďačný. Mnohí ľudia netušia, že ak sa rozhodnú pre kúpu lacného šteniatka, napríklad aj cez internet, môžu nevedome podporiť množiarov a krutý obchod so zvieratami. Adopcia je pre nás najlepšia voľba,“ vysvetľuje iniciatíva Zvierací ombudsman.
Program plný hudby aj dojímavých príbehov
Od 10:00 do 16:00 budú môcť návštevníci spoznať psíkov, podporiť mačičky a možno si adoptovať nového člena rodiny. O sprievodný program sa postarajú umelci – o 11:00 vystúpi duo Twiins s detským hudobným predstavením, o 11:30 sa predstaví Yael, ktorý len nedávno vydal sólo novinku s producentom D.K.O – „MALUB“, a o 11:40 príde na pódium Caris, najnovšia posila labelu SpicyAF. Tradične nebude chýbať obľúbený moderátor a ambasádor podujatia Matúš Krnčok, ktorý celý deň prevedie návštevníkov a predstaví jednotlivé útulky aj umelcov. Vstup na podujatie je voľný.
Súčasťou programu je aj odovzdávanie ocenenia ANIMAL HERO SLOVAKIA, ktoré udeľuje iniciatíva Zvierací ombudsman osobnostiam či kolektívom za výnimočný prínos v oblasti ochrany zvierat. Cenu odovzdá investigatívna reportérka Kristína Kövešová o 14:00.
Podpora aj od umelcov
„Nesmierne nás teší, že aj tento rok sa nám podarilo spojiť útulky z celého Slovenska a že im môžeme poskytnúť priestor, kde predstavia svojich útulkáčikov hľadajúcich nový domov. Vážime si aj to, že umelci ako Twiins, Yael či Caris venujú svoj čas a talent na podporu tejto myšlienky bez nároku na honorár. Verím, že aj tento ročník prinesie mnoho krásnych adopčných príbehov a že ľudia prídu podporiť útulky nielen slovom či finančne, ale možno aj rozhodnutím adoptovať si svojho nového najlepšieho priateľa. Tešíme sa na vás všetkých už túto sobotu od 10:00 až do 16:00,” srdečne pozýva Jana Trellová, PR manažérka projektu Nájdite sa a Head of PR & Brand manažérka Krea Production.
VIAC INFO:
facebook.com/zvieraciombudsman
instagram.com/zvieraciombudsman_official/